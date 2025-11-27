Александра Шавлиашвили назначили главой Комитета по развитию туризма Казани

Он заменит на посту Дарью Санникову

Александра Шавлиашвили назначили главой Комитета по развитию туризма Казани. Об этом сообщила администрация города.

Ранее этот пост покинула Дарья Санникова. Она была назначена советником мэра города по работе в Ассоциации городов стран БРИКС. Это решение связано с активным развитием ассоциации, которая была создана по инициативе мэра Казани Ильсура Метшина и уже объединила более 18 тысяч мэров из 20 стран.



Известно, что профессиональный путь Шавлиашвили начался в сфере ресторанного бизнеса, после чего он достиг значительных высот, создав собственную группу компаний и организовав мероприятия международного масштаба, передает мэрия города.

— Надеемся, что ваш опыт и ваша энергия позволят нам взять новые рубежи и продолжить уверенное движение к тому, чтобы Казань стала самым привлекательным городом страны, — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Александр Шавлиашвили ранее участвовал в конкурсе на замещение должности главы Комитета по делам детей и молодежи города. Победителем тогда стал Дмитрий Хвостиков.

Наталья Жирнова