Александра Шавлиашвили назначили главой Комитета по развитию туризма Казани

13:01, 27.11.2025

Он заменит на посту Дарью Санникову

Фото: взято с сайта kzn.ru

Александра Шавлиашвили назначили главой Комитета по развитию туризма Казани. Об этом сообщила администрация города.

Ранее этот пост покинула Дарья Санникова. Она была назначена советником мэра города по работе в Ассоциации городов стран БРИКС. Это решение связано с активным развитием ассоциации, которая была создана по инициативе мэра Казани Ильсура Метшина и уже объединила более 18 тысяч мэров из 20 стран.

Известно, что профессиональный путь Шавлиашвили начался в сфере ресторанного бизнеса, после чего он достиг значительных высот, создав собственную группу компаний и организовав мероприятия международного масштаба, передает мэрия города.

— Надеемся, что ваш опыт и ваша энергия позволят нам взять новые рубежи и продолжить уверенное движение к тому, чтобы Казань стала самым привлекательным городом страны, — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Александр Шавлиашвили ранее участвовал в конкурсе на замещение должности главы Комитета по делам детей и молодежи города. Победителем тогда стал Дмитрий Хвостиков.

Наталья Жирнова

ОбществоВласть Татарстан

