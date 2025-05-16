Московский альянс White Rabbit Family открыл первый ресторан в Казани

Инвестиции в проект составили 300 млн рублей, вернуть их планируют через 3–4 года

. Фото: Предоставлено пресс-службой ресторана «Горыныч»

В Казани начал работу ресторан «Горыныч» от альянса White Rabbit Family (WRF). Это первый проект альянса, созданного Борисом Зарьковым и Владимиром Мухиным, в Татарстане.

По словам владельца казанской франшизы и ресторатора Рамиля Шайхетдинова, общая сумма вложений в ресторан составила порядка 300 млн рублей. По его расчетам, заведение окупится через 3–4 года. При этом генеральный директор WRF Артем Павленко отметил, что это пессимистический прогноз.

Борис Зарьков и Рамиль Шайхетдинов. Предоставлено пресс-службой ресторана «Горыныч»

Ресторатор Нурислам Шарифулин тоже считает, что это адекватный период для окупаемости: «Вернуть инвестиции, вложенные в ресторан, за 3–4 года на сегодняшний день вполне реально. Раньше деньги возвращались за два года, сейчас три года — вполне нормальная история по возврату вложенных капиталов. Народу в «Горыныче» много, поэтому, возможно, и быстрее отобьются. Но по мне, 300 млн рублей в проект — это слишком много». При этом Шарифулин отметил, что нужно посмотреть на работу ресторана в динамике.

Казанский «Горыныч» открылся в ТЦ «Арт-Центр» на улице Ершова — месте, которое не входит в туристические маршруты. Директор Комитета по развитию туризма города Казани Дарья Санникова считает, что открытие таких проектов за пределами центра — важный шаг к формированию полицентричности: «Само место выбрано очень удачно. Казань стремится к полицентричности. Невозможно только в историческом центре размещать свои проекты». По ее словам, именно такие места и будут формировать новые маршруты.

Казань уже давно стала важным туристическим направлением для туристов со всей России. «Когда мы только стремились стать туристическим центром в 2005 года, тогда в Казани было всего около 40 отелей, порядка 100 предприятий общественного питания, в год приезжало 460 тысяч гостей. Сейчас это 4,5 млн туристов ежегодно, порядка 2,5 тыс. предприятий общественного питания, 235 гостиницы», — отметила директор Комитета по развитию туризма. На фоне этой динамики Санникова предполагает, что открытие ресторана «Горыныч» может стать новым ориентиром — как для туристов, так и для самих горожан.

Но не все так уверены, как Дарья Санникова. Слишком много факторов, которые могут сыграть как за развитие нового туристического маршрута, так и против. «Время покажет. Если качество, цена и сила бренда будут работать так же эффективно, как сейчас, то вполне возможно, что «Горыныч» стимулирует развитие новой туристической точки», — отметил ресторатор Нурислам Шарифулин.

Пока сложно представить, будут ли туристы специально ездить в «Горыныч».



Екатерина Петрова