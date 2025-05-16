Московский альянс White Rabbit Family открыл первый ресторан в Казани
Инвестиции в проект составили 300 млн рублей, вернуть их планируют через 3–4 года
В Казани начал работу ресторан «Горыныч» от альянса White Rabbit Family (WRF). Это первый проект альянса, созданного Борисом Зарьковым и Владимиром Мухиным, в Татарстане.
По словам владельца казанской франшизы и ресторатора Рамиля Шайхетдинова, общая сумма вложений в ресторан составила порядка 300 млн рублей. По его расчетам, заведение окупится через 3–4 года. При этом генеральный директор WRF Артем Павленко отметил, что это пессимистический прогноз.
Ресторатор Нурислам Шарифулин тоже считает, что это адекватный период для окупаемости: «Вернуть инвестиции, вложенные в ресторан, за 3–4 года на сегодняшний день вполне реально. Раньше деньги возвращались за два года, сейчас три года — вполне нормальная история по возврату вложенных капиталов. Народу в «Горыныче» много, поэтому, возможно, и быстрее отобьются. Но по мне, 300 млн рублей в проект — это слишком много». При этом Шарифулин отметил, что нужно посмотреть на работу ресторана в динамике.
Казанский «Горыныч» открылся в ТЦ «Арт-Центр» на улице Ершова — месте, которое не входит в туристические маршруты. Директор Комитета по развитию туризма города Казани Дарья Санникова считает, что открытие таких проектов за пределами центра — важный шаг к формированию полицентричности: «Само место выбрано очень удачно. Казань стремится к полицентричности. Невозможно только в историческом центре размещать свои проекты». По ее словам, именно такие места и будут формировать новые маршруты.
Казань уже давно стала важным туристическим направлением для туристов со всей России. «Когда мы только стремились стать туристическим центром в 2005 года, тогда в Казани было всего около 40 отелей, порядка 100 предприятий общественного питания, в год приезжало 460 тысяч гостей. Сейчас это 4,5 млн туристов ежегодно, порядка 2,5 тыс. предприятий общественного питания, 235 гостиницы», — отметила директор Комитета по развитию туризма. На фоне этой динамики Санникова предполагает, что открытие ресторана «Горыныч» может стать новым ориентиром — как для туристов, так и для самих горожан.
Но не все так уверены, как Дарья Санникова. Слишком много факторов, которые могут сыграть как за развитие нового туристического маршрута, так и против. «Время покажет. Если качество, цена и сила бренда будут работать так же эффективно, как сейчас, то вполне возможно, что «Горыныч» стимулирует развитие новой туристической точки», — отметил ресторатор Нурислам Шарифулин.
Пока сложно представить, будут ли туристы специально ездить в «Горыныч».
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