Татарстанский общепит показал более 70 млрд оборота, но заниматься им стало очень дорого

Опрошенные «Реальным временем» эксперты уверены — рост в сфере, безусловно, есть. Однако он обусловлен ростом количества заведений

Фото: Максим Платонов

За девять месяцев 2025 года заведения общепита Татарстана заработали 70,4 млрд рублей, приблизившись к итоговым показателям полного 2024-го. Эксперты отмечают парадоксальное явление: общий доход растет благодаря увеличению числа заведений, однако количество клиентов сокращается, расходы стремительно растут, и особенно тяжело приходится среднему ценовому сегменту. Подробнее — в материале «Реального времени».

Общепит Татарстана за девять месяцев 2025-го заработал всего на 10 млрд меньше, чем за весь 2024-й

По итогам третьего квартала 2025 года (июль — сентябрь) оборот заведений общественного питания в Татарстане составил 24,9 млрд рублей, что на 6% больше аналогичного периода прошлого года. За девять месяцев этого же года оборот превысил 70,4 млрд рублей, что почти на 13 млрд рублей выше, чем в прошлом году. До прошлогоднего общегодового оборота татарстанским рестораторам осталось около 10 миллиардов рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Если говорить о наиболее «жирных» показателях по месяцам, то безусловным лидером станут май, август и сентябрь — 8,1 млрд, 8,2 млрд 8,7 млрд оборота соответственно. При этом в прошлом году среди лидеров были июнь — 6,5 млрд, октябрь — 7,3 млрд и декабрь — 7,8 млрд.

Показатели оборота по месяцам 2025 года

Январь — 7 млрд.

Февраль — 7 млрд.

Март — 7,5 млрд.

I квартал — 21,6 млрд.

Апрель — 7,9 млрд.

Май — 8,1 млрд.

Июнь — 7,8 млрд.

II квартал — 23,8 млрд.

Июль — 7,8 млрд.

Август — 8,2 млрд.

Сентябрь — 8,7 млрд.

III квартал — 24,9 млрд.



Стало очень дорого заниматься общепитом

Опрошенные «Реальным временем» эксперты уверены — рост в сфере гостеприимства, безусловно, есть. Однако он обусловлен ростом количества заведений. При этом все они говорят о снижении количества гостей.

— Я не могу сказать за всех. Конкретно у нас падает гостепоток примерно на 10%. Но при этом выручка в деньгах больше, чем в том году. Но по факту мы потеряли в деньгах, так как рост выручки был не от хорошей жизни, а из-за по всем фронтам возросших издержек. Стало очень дорого заниматься общепитом. Возможно, рост обусловлен сильным притоком людей в фастфуд и низкий сегмент, но и ультрадорогие проекты чувствуют себя хорошо. Средний сегмент, как всегда, умирает, — уверен основатель сети ReLab Family (Bar ReLab, Ichy by ReLab, Paloma Cantina, Ichi-go Ichi-e и Cicheti, — прим. ред.) Артур Галайчук.

В разговоре с «Реальным временем», казанский ресторатор Нурислам Шарифулин назвал демонстрируемый рост оборота закономерным результатом, вызванным повышением стоимости аренды, продуктов, зарплат. «Аренда выросла где то на 10-12% в среднем, местами вдвое подняли. Стоимость нормо-часа год назад — 250-300 рублей в час, сейчас — 300-370 рублей в час. Продукты год назад были дешевле в среднем на 12-15%. Я бы не сказал, что объем потребления увеличился, многие, наоборот, зафиксировали падение, но это нивелируется открытием новых объектов и интересом к новым проектам. В целом объем рынка остался прежним», — отметил Шарифулин.

— Все понятно, как мне кажется, и просто. Количество заведений увеличилось — открылось больше, чем закрылось за год. Кроме того, подорожание ввиду инфляции составляет куда больше 5%, наверное, в несколько раз больше. Соответственно, если количество ресторанов увеличилось, а количество чеков уменьшилось, получается, есть проблемы. Видно налицо результат падения продаж. Учитывая, что стоимость аренды, стоимость закупки, фудкост — все это возрастает, и если мы говорим про продажную стоимость, то это большие проблемы, — заявил в разговоре с «Реальным временем» сооснователь Mаke More Group (бары More, Zero, кафе «Утро», ресторан «Сказки о Солнце») Валерий Плихта.

Напомним, что рынок общепита в Татарстане переживает непростые времена. Только за лето и сентябрь в Казани прекратили работу или оказались на торгах около двух десятков заведений общепита, среди которых много известных проектов. К примеру, свернули деятельность рестораны У.Love и «Урюк», а сеть «Бинхартс кофе» закрыла в Казани сразу три точки, сославшись на низкий трафик в ТЦ.