Татарстанский общепит показал более 70 млрд оборота, но заниматься им стало очень дорого
Опрошенные «Реальным временем» эксперты уверены — рост в сфере, безусловно, есть. Однако он обусловлен ростом количества заведений
За девять месяцев 2025 года заведения общепита Татарстана заработали 70,4 млрд рублей, приблизившись к итоговым показателям полного 2024-го. Эксперты отмечают парадоксальное явление: общий доход растет благодаря увеличению числа заведений, однако количество клиентов сокращается, расходы стремительно растут, и особенно тяжело приходится среднему ценовому сегменту. Подробнее — в материале «Реального времени».
Общепит Татарстана за девять месяцев 2025-го заработал всего на 10 млрд меньше, чем за весь 2024-й
По итогам третьего квартала 2025 года (июль — сентябрь) оборот заведений общественного питания в Татарстане составил 24,9 млрд рублей, что на 6% больше аналогичного периода прошлого года. За девять месяцев этого же года оборот превысил 70,4 млрд рублей, что почти на 13 млрд рублей выше, чем в прошлом году. До прошлогоднего общегодового оборота татарстанским рестораторам осталось около 10 миллиардов рублей.
Если говорить о наиболее «жирных» показателях по месяцам, то безусловным лидером станут май, август и сентябрь — 8,1 млрд, 8,2 млрд 8,7 млрд оборота соответственно. При этом в прошлом году среди лидеров были июнь — 6,5 млрд, октябрь — 7,3 млрд и декабрь — 7,8 млрд.
Показатели оборота по месяцам 2025 года
- Январь — 7 млрд.
- Февраль — 7 млрд.
- Март — 7,5 млрд.
I квартал — 21,6 млрд.
- Апрель — 7,9 млрд.
- Май — 8,1 млрд.
- Июнь — 7,8 млрд.
II квартал — 23,8 млрд.
- Июль — 7,8 млрд.
- Август — 8,2 млрд.
- Сентябрь — 8,7 млрд.
III квартал — 24,9 млрд.
Стало очень дорого заниматься общепитом
Опрошенные «Реальным временем» эксперты уверены — рост в сфере гостеприимства, безусловно, есть. Однако он обусловлен ростом количества заведений. При этом все они говорят о снижении количества гостей.
Напомним, что рынок общепита в Татарстане переживает непростые времена. Только за лето и сентябрь в Казани прекратили работу или оказались на торгах около двух десятков заведений общепита, среди которых много известных проектов. К примеру, свернули деятельность рестораны У.Love и «Урюк», а сеть «Бинхартс кофе» закрыла в Казани сразу три точки, сославшись на низкий трафик в ТЦ.
