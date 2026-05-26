Сегодня в Татарстане ожидается до +28 градусов

07:00, 26.05.2026

Утром и днем кратковременные дожди, местами грозы

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Утром и днем кратковременные дожди, в отдельных районах сильные, местами грозы, локально возможен град. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-западный, западный 6—11 м/с, местами порывами до 14 м/с, утром и днем локально кратковременные усиления 16—21 м/с. Температура составит от +17 до +22 градусов, на востоке и юге до +28 градусов.

Галия Гарифуллина

Татарстан

