Сегодня в Татарстане ожидается до +28 градусов
Утром и днем кратковременные дожди, местами грозы
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Утром и днем кратковременные дожди, в отдельных районах сильные, местами грозы, локально возможен град. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-западный, западный 6—11 м/с, местами порывами до 14 м/с, утром и днем локально кратковременные усиления 16—21 м/с. Температура составит от +17 до +22 градусов, на востоке и юге до +28 градусов.
