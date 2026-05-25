Савельев покинул пост замглавы Минобороны

Его место занял генерал-полковник МВД

Олег Савельев покинул должность замминистра обороны. Причина ухода — переход на другую работу, пишет РБК со ссылкой на свой источник. В должности «зама» он возглавлял аппарат ведомства.

Вместо Савельева замглавы Минобороны станет генерал-полковник полиции Виталий Шулика.

Шулика родился 6 марта 1970 года в Краснодаре. После выпуска из Краснодарского высшего военного училища им. С.М. Штеменко по специальности «командная тактическая специальной связи» он продолжил обучение в Военно-морской академии им. Н.Г. Кузнецова (Санкт-Петербург) по специальности «военное и административное управление». После учебы служил в подразделениях спецсвязи ВМФ. С 2009-го служит в органах внутренних дел, был начальником отдела техзащиты информации в Главном информационно-аналитическом центре МВД.

В 2012 году работал замначальника управления «П» ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, и в октябре того же года — руководитель управления оперативно-разыскной информации МВД. С декабря 2017 года его назначили замминистра внутренних дел Владимира Колокольцева. Звание генерал-полковника полиции Шулике было присвоено в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Яна Лантратова назначена уполномоченным по правам человека в России.

Никита Егоров