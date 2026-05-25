В России упростят процедуру освидетельствования водителей на алкоголь

Теперь сотрудники правоохранительных органов смогут не оформлять отдельные протоколы в ряде случаев, а вносить необходимые отметки в уже существующие процессуальные документы

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий оформление документов при проверке водителей на состояние алкогольного опьянения.

Теперь сотрудники правоохранительных органов смогут не оформлять отдельные протоколы в ряде случаев, а вносить необходимые отметки в уже существующие процессуальные документы. Новые правила касаются как процедуры отстранения водителя от управления автомобилем, так и задержания транспортного средства.

Ранее при освидетельствовании водителей требовалось оформлять от трех до пяти различных документов, включая протоколы об отстранении от управления, о направлении на медицинское освидетельствование и задержании автомобиля.

Наталья Жирнова