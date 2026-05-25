В Татарстане полностью стабилизирована паводковая ситуация
По информации на 20:00 25 мая на территории Татарстана не зафиксировано подтопленных участков. Об это сообщает ГУ МЧС по РТ.
Благоприятная ситуация наблюдается после того, как в течение дня удалось полностью освободить от воды пять приусадебных участков в садовом некоммерческом товариществе «Ял», расположенном в поселке городского типа Васильево Зеленодольского района.
Напомним, что в конце апреля МТС и МЧС запустили в Татарстане систему мониторинга и прогнозирования паводка. Цифровое решение состоит из комплекса измерительного оборудования и высокотехнологичных датчиков, передающих данные по сети на аналитическую платформу.
