В Татарстане полностью стабилизирована паводковая ситуация

Пять приусадебных участков в СНТ «Ял» полностью были освобождены от воды

Фото: Реальное время

По информации на 20:00 25 мая на территории Татарстана не зафиксировано подтопленных участков. Об это сообщает ГУ МЧС по РТ.

Благоприятная ситуация наблюдается после того, как в течение дня удалось полностью освободить от воды пять приусадебных участков в садовом некоммерческом товариществе «Ял», расположенном в поселке городского типа Васильево Зеленодольского района.

Напомним, что в конце апреля МТС и МЧС запустили в Татарстане систему мониторинга и прогнозирования паводка. Цифровое решение состоит из комплекса измерительного оборудования и высокотехнологичных датчиков, передающих данные по сети на аналитическую платформу.

Наталья Жирнова