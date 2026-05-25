В Татарстане полностью стабилизирована паводковая ситуация

21:03, 25.05.2026

Пять приусадебных участков в СНТ «Ял» полностью были освобождены от воды

По информации на 20:00 25 мая на территории Татарстана не зафиксировано подтопленных участков. Об это сообщает ГУ МЧС по РТ.

Благоприятная ситуация наблюдается после того, как в течение дня удалось полностью освободить от воды пять приусадебных участков в садовом некоммерческом товариществе «Ял», расположенном в поселке городского типа Васильево Зеленодольского района.

Напомним, что в конце апреля МТС и МЧС запустили в Татарстане систему мониторинга и прогнозирования паводка. Цифровое решение состоит из комплекса измерительного оборудования и высокотехнологичных датчиков, передающих данные по сети на аналитическую платформу.

Наталья Жирнова

