Казахстан не будет исполнять решение суда по иску украинского «Нафтогаза» к «Газпрому»

В деле нет связи с юрисдикцией Астаны

Фото: Максим Платонов

Казахстан не станет исполнять решение суда Международного финансового центра «Астана», который признал вынесенный ранее вердикт международного арбитража в Швейцарии о взыскании с «Газпрома» около 1,4 млрд долларов в пользу украинского «Нафтогаза». По словам казахстанского министра юстиции Ерлана Сарсембаева, в деле нет связи с юрисдикцией Астаны, а республика не станет транзитной площадкой для исполнения решений, не имеющих к ней отношения.

Он также подчеркнул, что правовые механизмы Казахстана не предусматривают рассмотрение споров, которые не связаны с ее юрисдикцией. Как следствие, республика не будет исполнять рассматриваемое решение суда МФЦА, сказал министр в интервью новостному порталу Zakon.kz.

Сарсембаев также добавил, что «в деле отсутствуют базовые элементы юрисдикционной связи с МФЦА» — в частности, «Газпром» не является участником центра, спорную сделку не совершали на территории МФЦА, спор не регулируется правом МФЦА, а стороны разбирательства не заключали соглашения о передаче дела для рассмотрения в суд МФЦА.

По словам министра, решение суда в Астане вынесено в одностороннем порядке — без участия ответчика, а также оно не вступило в законную силу, так как ответчик в течение 14 дней имеет право его обжалования.

Ранее сообщалось, что газификация в Татарстане подорожала до 35 млрд рублей.

Никита Егоров