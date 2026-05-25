Уроженец Альметьевска назначен замминистра внутренних дел России

Ранее Алексей Макаров занимал должность замначальника ГУ МВД России по Москве

Генерал-майора внутренней службы Алексея Макарова назначили на должность замминистра внутренних дел России, пишут «Вести».

Макаров родился в 1963 году в Альметьевске. После окончания Ленинградского высшего инженерно-строительного Краснознаменного училища имени генерала армии А.Н. Комаровского и службы в ВС он занимал разные должности в ГУ МВД Москвы и МВД России. С 2010-го Макаров занимал руководящие должности в ГУ МВД России по Москве. За заслуги при исполнении служебного долга награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка», нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД». Неоднократно поощрялся руководством МВД России и ГУ МВД России по Москве.

После перехода Макарова на новую должность замначальника ГУ МВД России по Москве — начальником тыла станет генерал-майор Андрей Глуздаков.

