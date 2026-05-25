Минниханов возложил цветы к монументу Победы в Минске
Раис Татарстана Рустам Минниханов начал рабочую программу в Минске с возложения цветов к монументу Победы. Он возведен в честь победы в Великой Отечественной войне и в память о воинах Советской армии, партизанах и подпольщиках, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба руководителя республики.
Монумент установлен в 1954 году посредине площади Победы.
Ранее сообщалось, что Минниханов прибыл в Минск.
