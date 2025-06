Нурислам Шарифуллин сушит удочки: бизнесмен закрывает рыбный ресторан У.LOVE

На его месте ресторатор хочет открыть кафе, в отрасли говорят о непростых временах для многих заведений общепита

Фото: Реальное время

В Казани готовится к переформатированию ресторан с фокусом на морепродукты У.LOVE известного предпринимателя Нурислама Шарифуллина — это заведение он открыл менее двух лет назад, в сентябре 2023 года. Информацию о перезагрузке «Реальному времени» подтвердил сам ресторатор, он планирует открыть здесь Cream Coffee. Это будет второе кафе сети в татарстанской столице, первое — работает на ул. Г.Камала. Подробности — в материале «Реального времени».



У.LOVE закрывается

Ресторан с обширным рыбным меню и морепродуктами У.LOVE, открытый известным казанским предпринимателем в сентябре 2023 года Нурисламом Шарифуллиным, готовится к смене формата. Как сообщил ресторатор «Реальному времени», он планирует открыть здесь Cream Coffee. Сейчас в Казани работает только одно заведение сети — на ул. Г.Камала.

По словам Шарифуллина, масштабная реконструкция помещения не потребуется, так как существующий интерьер достаточно дорогостоящий и требует лишь точечной адаптации под новую концепцию. В рамках обновления планируется установка профессионального оборудования: пицца-печи и аппаратов для приготовления пасты (болитеров).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Интерьер дополняется несколькими новыми картинами, при этом основная концепция помещения сохранится. Запуск обновленного заведения запланирован на 21 июня текущего месяца. Важно отметить, что формат бизнес-ланчей в заведении реализован не будет — вместо этого сохранится доступное и понятное меню с сохранением популярных рыбных позиций. Таким образом, концепция нового заведения будет ориентирована на сохранение доступности и простоты меню при добавлении новых гастрономических позиций, с особым вниманием к потребностям локального бизнес-сообщества, — рассказал Шарифуллин «Реальному времени».

Активность покупателей замедлилась, рынок охладился

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», деятельность ООО «УЛОВ», под которым работает одноименный ресторан, в 2024 году оказалась убыточной: при выручке в 25,7 млн рублей общество ушло в минус на 467 тыс. В то же время юридическое лицо ООО «Крем-кафе» (бренд Cream Coffee) завершило прошлый год с оборотом в 49,6 млн рублей и чистой прибылью 2,2 млн. В последнем Шарифуллин занимает должность директора компании и совладельца — ему принадлежит 60%, при этом в «Улове» он единоличный владелец.

В начале года в некоторых СМИ появилась информация о том, что Нурислам Шарифуллин выставил на продажу сеть своих заведений, работающих под брендами P.Love, Love.ashe и Y.Love. Однако позднее бизнесмен опроверг эти слухи, заявив, что проводится оценка объектов.

Анна Сейтумерова / realnoevremya.ru

С начала 2025 года — это не первое закрытие заведений общепита. Так, спустя почти пятнадцать лет в Казани прекратили свою работу ресторан французской кухни Truffo. Чуть больше года проработал и также прекратил свое существование ресторан Avocado Queen. Сейчас на его месте работает кафе с азиатской едой Hot Pot. В апреле закрылся винный бар Gocci, расположенный по адресу Баумана, 9а. На улице Профсоюзной закрылись сразу три проекта — бистро Industry, бар «Коммуналка», просуществовавший шесть лет, и второй проект владельцев — бар The Caribes. Вместе с тем в конце 2024 года закрылось заведение «Хорошая девочка». Ресторан с неоднозначными наименованиями блюд появился на улице Муштари в Казани весной 2023 года. Причиной закрытия назвали «несоответствие локальным ценностям».

О непростой ситуации в отрасли рассказал председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Михаил Шарипов. По его словам, сегодня каждая категория бизнеса сталкивается с определенными трудностями: покупательская активность замедлилась, рынок охладился.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Этому способствуют такие факторы, как общая экономическая нестабильность, падение чистой прибыли компаний, увеличение налоговой нагрузки и удорожание запуска новых проектов. Тем не менее нельзя утверждать, что все плохо. Напротив, потребители продолжают стремиться к качественным продуктам и услугам, ожидая соответствующего уровня обслуживания за приемлемую цену. Именно поэтому важно внимательно анализировать рыночные тенденции и адаптировать свою стратегию под запросы целевой аудитории, — отметил он.

«Рыбный сегмент переживает не лучшие времена»

Сооснователь Mаke More Group (бары More, Zero, кафе «Утро», ресторан «Сказки о Солнце») Валерий Плихта в разговоре с журналистом «Реального времени» отметил, что основная проблема при реализации концепции с морепродуктами в Казани заключается в логистике и стоимости сырья. Отсутствие локального источника продуктов делает бизнес-модель менее привлекательной из-за высоких затрат на транспортировку и хранение.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

При этом, несмотря на существующий спрос на морепродукты, особенно на креветки, массовый потребитель не готов платить за экзотическую продукцию, доставляемую чартерными рейсами. Ключевым фактором успеха является не столько выбор типа кухни, сколько качество исполнения и уникальность предложения. Важно понимать, что ресторан — это прежде всего бизнес, где необходимо тщательно просчитывать экономическую модель и потребительский спрос, пояснил он.

— Мы не сможем повторить ресторан «Тунгуска» в Казани, потому что он уже есть в Красноярске. Там есть такое обилие рыбы, оленины и других местных продуктов. У них есть река, они на этой реке отлично эту рыбу ловят. Она всегда свежая и хорошего качества, поэтому такой ресторан будет уместен именно там. У нас же такого нет, хотя в Казани в целом любят креветки. Нурислам — очень грамотный ресторатор. Если он принял такое решение, наверняка он изучил вопрос лучше. Раз так решил, значит, так будет лучше для его ресторана. Я желаю, чтобы у него все получилось, чтобы у него все было хорошо, — подчеркнул Плихта.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По его словам, в отличие от столичных трендов, где сейчас в моде минималистичные блюда из одного продукта и гастрономические сеты, Татарстан демонстрирует совершенно иную картину. Казанские жители приходят за особенной, ресторанной едой, которую невозможно приготовить дома. «Они ценят сытные блюда и готовы платить за качественный сервис. Парадокс рынка заключается в том, что, несмотря на популярность демократичных форматов true cost и заведений с фиксированными ценами, премиальный сегмент показывает отличные результаты. Свободные столики в дорогих ресторанах найти практически невозможно — это говорит о готовности потребителей тратить деньги на качественный отдых. Рыбный сегмент, к сожалению, переживает не лучшие времена. Снижение популярности рыбных ресторанов наблюдается уже несколько лет, что связано с высокой стоимостью продуктов и сложностями с логистикой», — заявил эксперт всероссийской гастропремии и популярный гастроблогер «Тайный поедатель».

В мае этого года на бизнес-бранче «Реального времени» участники отрасли обсудили проблему потребительского экстремизма.