Дебютный VK Fest в Казани собрал 20 тысяч человек и толпу за ограждением

Фото: Динар Фатыхов

В Казани отгремел первый VK Fest, собравший на территории у Центра семьи «Казань» по меньшей мере 20 тысяч человек. Подробнее о том, какой подарок подарили хедлайнеру фестиваля Басте, как формировался лайн-ап и почему Уфа приняла событие раньше столицы Татарстана, — в материале «Реального времени».



Как Казань встретила VK Fest

Билеты на дебютный VK Fest в Казани закончились за два дня. Ажиотаж к событию подтверждала толпа за ограждениями, которая пришла послушать любимых артистов бесплатно. В этом случае нашла применение популярная в соцсетях фраза — «Нам, татарам, лишь бы даром».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Подводя своеобразные итоги, руководитель VK Fest Зоя Новикова сообщила, что казанский фестиваль официально посетили 20 тысяч человек. Для сравнения — событие в Челябинске, которое прошло две недели назад (тоже впервые), собрало 16 тысяч, прошлогоднее в Уфе — 13 тысяч. Правда, до питерских и московских цифр далеко — в прошлом году VK Fest в Санкт-Петербурге посетили 70 тысяч, в Москве — 85 тысяч. Правда, там и фестивали были двухдневные.

— Нам было очень трепетно и достаточно тревожно заходить на территорию, которая проводит такое количество федеральных мероприятий. Но нас встретили по-хорошему горячо. Мы многому обучились друг у друга с коллегами из Казани. Сложностей не было. Был новый уникальный опыт, причем обоюдный, — заявила Зоя Новикова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Идея провести фест в Казани родилась после опроса аудитории. «Каждый раз после фестивалей, в августе — сентябре мы кидаем клич в наших соцсетях с вопросом: «Где бы вы хотели встретить «VK Fest в следующем году?» Казань оказалась самой активной, и у нас не было с администрацией Казани другого выбора, кроме как приехать и создать что-то уникальное», — пояснила руководитель VK Fest.

«Вы, правда, семимильными шагами идет в какое-то невероятное светлое будущее»

На фестивале в Казани (впервые вне Москвы и Петербурга) организовали вторую сцену — и, конечно, сделали ее татарской. Свои треки исполнили Нурминский, GAUGA, «Хижина музыканта», Марат Яруллин, Ilgiz & Malsi Music, Al Su, Elina.

— Такой богатой культуры, как здесь, мы за этот год еще не встречали, и итогом этого культурного обмена стала татарская сцена, где и мы как федеральные организаторы услышали много новых артистов, с которыми хотим взаимодействовать. Мы познакомились с вашими культурными институциями, университетам. Вы, правда, семимильными шагами идет в какое-то невероятное светлое будущее, — рассказала Зоя Новикова.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На главной сцене тоже не обошлось без татарских песен — для зрителей выступил Элвин Грей. А после концерта ответил на вопрос «Реального времени» об успехе совместного трека с Олегом Газмановым и готовности повторить опыт, но уже с другим российским исполнителем — Shaman.

— Я не знаю, как получился трек с Газмановым. Изначально я его исполнил один. Газманову сделал предложение, ему понравилось. И сейчас мы, кстати, раскрою секрет, готовим еще одну песню, она будет в сентябре. Это будет трек на русском языке и тоже с представителем российской эстрады. Как получится с Shaman’ом: если будет подходящая песня, мы обязательно предложим и с удовольствием споем. Я открыт для всех, — рассказал Элвин Грей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Эчпочмак для «Хлеба», чак-чак для Басты

Открывала фестиваль и главную сцену Юлия Савичева, исполнившая гимн России и несколько своих хитов.

— Мне так приятно, что сколько поколений уже сменилось и сколько впереди еще сменится. Хочу как минимум до 70 петь, так что терпите! Представляете, какая живучая песня, счастлива, что у меня есть в арсенале такая, — ответила на вопрос журналиста «Реального времени» о популярности песни «Если в сердце живет любовь» Савичева, которая стала заглавной к сериалу «Не родись красивой».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Следом за ней и Элвином Греем выступила группа «Хлеб», правда, не в полном составе. После того, как они порадовали исполнением «Плачу на техно» и «Шашлындоса», радовали уже их — в пресс-центре им подарили гигантский эчпочмак с их портретами.

Солисту «Комнаты культуры» Жене Трофимову, автору хитов «Поезда» и «Самолеты», тоже достался подарок — плед с его лицом и, конечно, эчпочмаками. А вот для хедлайнера Басты приготовили поистине монструозный презент — огромный чак-чак в виде его головы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Всегда хочется шутить, что ставлю исключительно свой плейлист, но это не так. Мы смотрим, кого слушает город. Мы всегда смотрим рейтинги и стримы наших артистов, и чутко наблюдаем за артистами. Итогом этого остановится наш лайн-ап, надеюсь, он вас не разочаровал, — пояснила выбор артистов руководитель VK Fest Зоя Новикова.

С «Рубином», УНИКСом и «Зенитом-Казань», но без «Ак Барса»

Огромную территорию у Чаши заняли различные зоны. Первой бросалась в глаза очередь за автографами к Вале Карнавал, Антону Шастуну, Дмитрию Журавлеву и другим инфлюенсерам.

Здесь были и фургон с фотобудкой и видеоиграми от Иннополиса, и зона квиза от Росмолодежи, и «Жигули» с диджейским пультом, и бьюти-зона с дартсом от «Меги». Еще из необычного — аэростат с изображением выдающегося химика Дмитрия Менделеева от СИБУРа, лаундж-зона от телеканала ТНВ с DJ-сетом и розыгрышем призов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Мы очень рады, что представили зону, смогли договориться. Для нас это важно. Тем более что это для нас новая аудитория. Мы стараемся сейчас сотрудничать с «ВКонтакте», у нас достаточно плотные связи. Но дальше надо развивать еще больше, в том числе и все наши видеосервисы, которые возможно через «ВКонтакте» использовать. Мы учимся работать, учимся, как люди проводят такие массовые мероприятия. Понятно, что здесь другие бюджеты, но есть чему поучиться. И самое главное, будет результат — это новые подписчики, новые клиенты, которые будут вместе с нами работать, — прокомментировал генеральный директор телерадиокомпании «Новый век» Ильшат Аминов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Поскольку за Казанью давно закрепился статус спортивной столицы России, на фестивале широко была представлена спортивная зона. Особой популярностью пользовались и баскетбольные грузовики, выставленные командой «КАМАЗ-мастер». Баскетбольную площадку организовал УНИКС, который также представил свои завоеванные трофеи. «Рубин» делегировал на автограф-сессию защитника Константина Нижегородова.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

От «Зенита-Казани» на фестиваль приехал диагональный Максим Михайлов. А вот другой известный казанский клуб, хоккейный «Ак Барс», обошел VK Fest стороной. И только в лектории вместе с капитаном «Рубина» Олегом Ивановым, руководителем «КАМАЗ-мастера» Эдуардом Николаевым и Максимом Михаловым был замечен защитник «барсов» Артемий Князев. Вместе с футбольным комментатором Кареном Адамяном обсудили спортивные достижения Казани.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Музыкальная индустрия в Казани развита на грандиозном уровне»

В беседе с «Реальным временем» руководитель VK Fest Зоя Новикова рассказала, почему событие пришло в Казань после Уфы.

— Вы не поверите, правда, уфимцы в одним момент просто разорвали наши соцсети, подключили все городские ресурсы, все СМИ, с запросом прийти. Это была положительная атака. Плюс там была абсолютно новая площадка, которая нас, как организаторов, заинтересовала.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По ее словам, казанский лайн-ап — это олицетворение местной аудитории: «И так случилось, что сегодня представлены самые продаваемые артисты. Запрос Казани был на этих артистов, мы отразили только то, что любят».

Что касается татарской сцены, то никакого требования о ее создании не было.

— Просто когда мы начали погружаться, увидели, что музыкальная индустрия в Казани развита на грандиозном уровне. И она не просто развита — развиты артисты со своей аудиторией. И нам был невозможно не узнать ее, — заключила Зоя Новикова.



1 / 69 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов