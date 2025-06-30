Дебютный VK Fest в Казани собрал 20 тысяч человек и толпу за ограждением
В Казани отгремел первый VK Fest, собравший на территории у Центра семьи «Казань» по меньшей мере 20 тысяч человек. Подробнее о том, какой подарок подарили хедлайнеру фестиваля Басте, как формировался лайн-ап и почему Уфа приняла событие раньше столицы Татарстана, — в материале «Реального времени».
Как Казань встретила VK Fest
Билеты на дебютный VK Fest в Казани закончились за два дня. Ажиотаж к событию подтверждала толпа за ограждениями, которая пришла послушать любимых артистов бесплатно. В этом случае нашла применение популярная в соцсетях фраза — «Нам, татарам, лишь бы даром».
Подводя своеобразные итоги, руководитель VK Fest Зоя Новикова сообщила, что казанский фестиваль официально посетили 20 тысяч человек. Для сравнения — событие в Челябинске, которое прошло две недели назад (тоже впервые), собрало 16 тысяч, прошлогоднее в Уфе — 13 тысяч. Правда, до питерских и московских цифр далеко — в прошлом году VK Fest в Санкт-Петербурге посетили 70 тысяч, в Москве — 85 тысяч. Правда, там и фестивали были двухдневные.
— Нам было очень трепетно и достаточно тревожно заходить на территорию, которая проводит такое количество федеральных мероприятий. Но нас встретили по-хорошему горячо. Мы многому обучились друг у друга с коллегами из Казани. Сложностей не было. Был новый уникальный опыт, причем обоюдный, — заявила Зоя Новикова.
Идея провести фест в Казани родилась после опроса аудитории. «Каждый раз после фестивалей, в августе — сентябре мы кидаем клич в наших соцсетях с вопросом: «Где бы вы хотели встретить «VK Fest в следующем году?» Казань оказалась самой активной, и у нас не было с администрацией Казани другого выбора, кроме как приехать и создать что-то уникальное», — пояснила руководитель VK Fest.
«Вы, правда, семимильными шагами идет в какое-то невероятное светлое будущее»
На фестивале в Казани (впервые вне Москвы и Петербурга) организовали вторую сцену — и, конечно, сделали ее татарской. Свои треки исполнили Нурминский, GAUGA, «Хижина музыканта», Марат Яруллин, Ilgiz & Malsi Music, Al Su, Elina.
— Такой богатой культуры, как здесь, мы за этот год еще не встречали, и итогом этого культурного обмена стала татарская сцена, где и мы как федеральные организаторы услышали много новых артистов, с которыми хотим взаимодействовать. Мы познакомились с вашими культурными институциями, университетам. Вы, правда, семимильными шагами идет в какое-то невероятное светлое будущее, — рассказала Зоя Новикова.
На главной сцене тоже не обошлось без татарских песен — для зрителей выступил Элвин Грей. А после концерта ответил на вопрос «Реального времени» об успехе совместного трека с Олегом Газмановым и готовности повторить опыт, но уже с другим российским исполнителем — Shaman.
— Я не знаю, как получился трек с Газмановым. Изначально я его исполнил один. Газманову сделал предложение, ему понравилось. И сейчас мы, кстати, раскрою секрет, готовим еще одну песню, она будет в сентябре. Это будет трек на русском языке и тоже с представителем российской эстрады. Как получится с Shaman’ом: если будет подходящая песня, мы обязательно предложим и с удовольствием споем. Я открыт для всех, — рассказал Элвин Грей.
Эчпочмак для «Хлеба», чак-чак для Басты
Открывала фестиваль и главную сцену Юлия Савичева, исполнившая гимн России и несколько своих хитов.
— Мне так приятно, что сколько поколений уже сменилось и сколько впереди еще сменится. Хочу как минимум до 70 петь, так что терпите! Представляете, какая живучая песня, счастлива, что у меня есть в арсенале такая, — ответила на вопрос журналиста «Реального времени» о популярности песни «Если в сердце живет любовь» Савичева, которая стала заглавной к сериалу «Не родись красивой».
Следом за ней и Элвином Греем выступила группа «Хлеб», правда, не в полном составе. После того, как они порадовали исполнением «Плачу на техно» и «Шашлындоса», радовали уже их — в пресс-центре им подарили гигантский эчпочмак с их портретами.
Солисту «Комнаты культуры» Жене Трофимову, автору хитов «Поезда» и «Самолеты», тоже достался подарок — плед с его лицом и, конечно, эчпочмаками. А вот для хедлайнера Басты приготовили поистине монструозный презент — огромный чак-чак в виде его головы.
— Всегда хочется шутить, что ставлю исключительно свой плейлист, но это не так. Мы смотрим, кого слушает город. Мы всегда смотрим рейтинги и стримы наших артистов, и чутко наблюдаем за артистами. Итогом этого остановится наш лайн-ап, надеюсь, он вас не разочаровал, — пояснила выбор артистов руководитель VK Fest Зоя Новикова.
С «Рубином», УНИКСом и «Зенитом-Казань», но без «Ак Барса»
Огромную территорию у Чаши заняли различные зоны. Первой бросалась в глаза очередь за автографами к Вале Карнавал, Антону Шастуну, Дмитрию Журавлеву и другим инфлюенсерам.
Здесь были и фургон с фотобудкой и видеоиграми от Иннополиса, и зона квиза от Росмолодежи, и «Жигули» с диджейским пультом, и бьюти-зона с дартсом от «Меги». Еще из необычного — аэростат с изображением выдающегося химика Дмитрия Менделеева от СИБУРа, лаундж-зона от телеканала ТНВ с DJ-сетом и розыгрышем призов.
— Мы очень рады, что представили зону, смогли договориться. Для нас это важно. Тем более что это для нас новая аудитория. Мы стараемся сейчас сотрудничать с «ВКонтакте», у нас достаточно плотные связи. Но дальше надо развивать еще больше, в том числе и все наши видеосервисы, которые возможно через «ВКонтакте» использовать. Мы учимся работать, учимся, как люди проводят такие массовые мероприятия. Понятно, что здесь другие бюджеты, но есть чему поучиться. И самое главное, будет результат — это новые подписчики, новые клиенты, которые будут вместе с нами работать, — прокомментировал генеральный директор телерадиокомпании «Новый век» Ильшат Аминов.
Поскольку за Казанью давно закрепился статус спортивной столицы России, на фестивале широко была представлена спортивная зона. Особой популярностью пользовались и баскетбольные грузовики, выставленные командой «КАМАЗ-мастер». Баскетбольную площадку организовал УНИКС, который также представил свои завоеванные трофеи. «Рубин» делегировал на автограф-сессию защитника Константина Нижегородова.
От «Зенита-Казани» на фестиваль приехал диагональный Максим Михайлов. А вот другой известный казанский клуб, хоккейный «Ак Барс», обошел VK Fest стороной. И только в лектории вместе с капитаном «Рубина» Олегом Ивановым, руководителем «КАМАЗ-мастера» Эдуардом Николаевым и Максимом Михаловым был замечен защитник «барсов» Артемий Князев. Вместе с футбольным комментатором Кареном Адамяном обсудили спортивные достижения Казани.
«Музыкальная индустрия в Казани развита на грандиозном уровне»
В беседе с «Реальным временем» руководитель VK Fest Зоя Новикова рассказала, почему событие пришло в Казань после Уфы.
— Вы не поверите, правда, уфимцы в одним момент просто разорвали наши соцсети, подключили все городские ресурсы, все СМИ, с запросом прийти. Это была положительная атака. Плюс там была абсолютно новая площадка, которая нас, как организаторов, заинтересовала.
По ее словам, казанский лайн-ап — это олицетворение местной аудитории: «И так случилось, что сегодня представлены самые продаваемые артисты. Запрос Казани был на этих артистов, мы отразили только то, что любят».
Что касается татарской сцены, то никакого требования о ее создании не было.
— Просто когда мы начали погружаться, увидели, что музыкальная индустрия в Казани развита на грандиозном уровне. И она не просто развита — развиты артисты со своей аудиторией. И нам был невозможно не узнать ее, — заключила Зоя Новикова.
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