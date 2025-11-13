Казань готовится к экспансии федеральных кофеен

Кофейный рынок крупных городов растет на 8—10% ежегодно, хотя крупные сети теснят местных игроков, а Казань лидирует по дороговизне кофе в России

Фото: Динар Фатыхов

Рынок кофеен в крупных городах, среди которых, в том числе Екатеринбург, Новосибирск и Казань будет расти в среднесрочном прогнозе — на 8-10% до 2028 года. При этом региональные игроки уверены, несмотря на высокую конкуренцию, нельзя говорить о том, рынок в ближайшее время полностью захватят федералы. Все это происходит на фоне снижения покупательской способности при условии роста цен. А Казань так вообще стала городом России с самой дорогой чашкой кофе. Подробности в материале «Реального времени».

Количество кофеен в спальных районах будет расти

До 2028-го рынок кофеен в крупных городах, среди которых Казань, Екатеринбург и Новосибирск будет расти в диапазоне 8-10% в год. Таким прогнозом поделился основатель консалтингового агентства RESULTING Михаил Гребенюк. Причем, рост будет обеспечен не за счет региональных игроков, а через экспансию в регионы крупных федеральных игроков.

О потенциале развития и разрастания кофеен говорят и исследования «Платформа ОФД», которая обрабатывает данные каждой третьей кассы в стране. Специалисты отмечают высокий потенциал на увеличение количества кофеен, которые выберут локации в спальных районах, где их не так и много.

К слову, до конца 2025 года, в казанском «АртЦентре», расположенном в спальной части Советского района, появится первая кофейня «Дринкит». Ее главная особенность — создание заказа через мобильное приложение или в самой кофейне через планшет. Бариста, в свою очередь, остается только как человек, который готовит кофе, но не принимает заказ.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Казань — значимый город-миллионник, и понятно почему сетки сюда идут

В разговоре с «Реальным временем» операционный директор по Казани сети кофеен «Дринкит» Анастасия Черных заметила, что проникновение федеральных сетей в регионы становится всё активнее. Что во многом обусловлено существующими экономическими реалиями. Такие игроки имеют значительные преимущества благодаря накопленному капиталу, известному бренду и большим финансовым ресурсам.

— Если мы говорим о развитии по франшизе, то тут тоже меньше рисков для предпринимателей, плюс сети могут быстрее себе позволить масштабироваться. Дешевле делать общую закупку по всей сетке, нежели на одну локальную кофейню. Если мы говорим конкретно о заходе больших сетей в Казань, то тут в целом понятно. У нас значимый город в России — один из ключевых городов-миллионников. И сети, которые сейчас уже есть на нашем рынке, хорошо себя показывают. Они строят новые локации, не стоят на месте, — считает Черных.

В свою очередь, одним из минусов для развития локальных кофеен Черных называет выросшую арендную ставку, что значительно охлаждает желание стартовать в этой нише.

— Что касается ИИ — это то, что тренд на кофейном рынке, а в целом во всех областях. Это позволяет облегчить, ускорить процесс, где-то удешевить его. И это отлично. Повышенный интерес к этому, как я думаю, связан ещё и с кадровым вопросом. Нужно пережить турбулентную эпоху с кадрами. Конкуренция на рынке высокая, нужно все больше удивлять, давать лучше сервис. Применение таких технологий дает нам возможность это делать. Бизнес должен идти в ногу со временем, — отметила спикер.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

ИИ не заменит знание локального менталитета

В разговоре с «Реальным временем» Q-грейдер и маркетолог сети кофеен «Нефть» Егор Баринов отметил — говоря о перспективах захвата регионального рынка федеральными сетями, нельзя однозначно утверждать, что рынок в ближайшее время полностью захватят федералы. Несмотря на высокую конкуренцию, рост цен на сырье и высокий кост — локальные игроки имеют ряд преимущества.

— В крупном городе, таком как Казань, необходимо каждый день работать над тем, чтобы развивать свой подход, свой локальный продукт, говорить о нём, создавать что-то новое, что сложно повторить. Мы, собственно, этим в «Нефти» и занимаемся: создаем коллаборации, уникальные продвигаем то, что мы за локальный продукт — локальная обжарка кофе, скажем так, напитки с нашим видением. В целом, сервис, который мы понимаем, исходя из аудитории нашего региона, позволяет конкурировать и развиваться. И федеральным сетям очень сложно под каждый регион создавать такие уникальные продукты. Вот здесь и вся сила локального бренда, — считает эксперт.

Рассуждая о тренде на интегрирование искусственного интеллекта в работу кофеен Баринов заметил, что ИИ действительно можно использовать в помощь управляющему или бариста, но до того, чтобы даже обученный робот будет готовить напитки — навряд ли дойдет.

— Это уже какая-то отдельная концепция, под которую можно придумать формат какого-то заведения, где непосредственно искусственный интеллект или робот что-то создает, что-то готовит, что-то подаёт. Мне кажется, пока что это скорее как фишка, но не на постоянной основе. Непосредственно искусственным интеллектом как ассистентом мы пользуемся в каких-то таких маркетинговых инструментах, возможно, решаем какие-то текущие задачи, но не более. Искусственный интеллект, наверное, в будущем да, сможет помогать — возьмёт на себя какие-то реально важные задачи, поможет кофейне функционировать, так скажем, эффективней, и, возможно, помогать даже гостю: когда он сможет через соцсети или при личном посещении кофейни, допустим, создать свой собственный напиток, который станет хитом, — такая вероятность вполне есть. Например, собрать себе напиток из ингредиентов, которые он предложит, которые есть в заведении, и с помощью какого-нибудь бота просто его сгенерировать, а бариста его приготовит. — уверен Баринов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Чашка кофе в Казани дороже, чем в остальных регионах страны

По данным компании «Платформа ОФД», россияне потребляют 10,3 миллиона литров кофе только в кофейнях. При этом, стоимость чашки в среднем по России составляет 213 рублей, что на 15% выше чем по сравнению с прошлым годом.

Если говорить конкретно о Казани, то этот же показатель равен 221 рублю за чашку, что, к слову, также выше — но уже на 12% год к году.

Чашка кофе в России:

Общее потребление по стране — порядка 696 тыс. чашек готового кофе в день

Потребление на душу населения — 0,45 чашки в месяц на одного взрослого городского жителя. Это низкий показатель, указывающий на значительный потенциал для роста рынка

В структуре продаж преобладает «белая чашка» (капучино, латте и т.д.) — 80,1%, при средней цене 147 рублей, на 13% выше уровня прошлого года.

Соответственно, на долю «черной чашки» (эспрессо, американо и т.д.) — приходится 19,9% от всех чашек, при средней цене 229 рублей, на 17% выше уровня прошлого года.

Реальное время / realnoevremya.ru

При этом, экс-владелец кофейни-шоурума Metallomania x Coffee Амир Валеев в разговоре с «Реальным временем» отметил, что общая экономическая ситуация и снижение покупательной способности «делают своё дело» — люди стали выбирать попроще, и даже сильным игрокам приходится пересматривать формат.

— Если говорить про рынок в целом — сейчас кофейный сегмент в Казани перенасыщен. Кофе на каждом шагу, и выбор часто определяется не качеством, а ценой, скоростью и привычкой. При этом расходы у владельцев постоянно растут — аренда, сырьё, персонал, налоги. А маржинальность, наоборот, падает, — уверен предприниматель.

— За последнее время в Казани открылось очень много кофеен, и большинство из них — федеральные сетевые бренды. И это тоже показатель развития кофейной индустрии, потому что это означает, что актуальность употребления кофе в Казани стало намного выше, чем это было например 10 лет назад. Также за это время увеличилось насмотренность и образованность самого потребителя за счёт того, что стало больше локальных кофеен третьей волны, где упор на сам продукт. И это тоже повлияло на качество на сервис и на хорошую конкуренцию. Что я думаю по поводу того, что очень много открывается именно сетевых брендов? Это тоже хорошо, потому что растёт здоровая конкуренция, а конкуренция это и есть развитие. А по поводу локальных кофеен: большинство из них интегрируют культурный национальный код и это их главная фишка и характер. Сейчас на это идет тренд и спрос, который очень важен для горожанина в поисках своей самоидентификации. Я считаю, что никто из приезжих не сможет так хорошо это сделать как это делают локальные ребята. Поэтому актуальность локальных брендов не пропадёт, — отметил в разговоре с изданием концептолог сети ресторанов неотатарской кухни Tubatay, бренд бариста ресторанов TATAR и Zaman Михаил Хонг.

Напомним, что за девять месяцев 2025 года заведения общепита Татарстана заработали 70,4 млрд рублей, приблизившись к итоговым показателям полного 2024-го. В разговоре с «Реальным временем» эксперты рынка HoReCa отмечали, что рост происходит за счет увеличения количества заведений, которые регулярно появляются на гастрономической карте Казани. Однако, только за лето и сентябрь в Казани прекратили работу или оказались на торгах около двух десятков заведений общепита, среди которых много известных проектов. К примеру, свернули деятельность рестораны У.Love и «Урюк», а сеть «Бинхартс кофе» закрыла в Казани сразу три точки, сославшись на низкий трафик в ТЦ.

Дмитрий Зайцев