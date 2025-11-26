«Рождаемость низкая»: проект флагманской детской больницы Казани заморожен

Давняя мечта о строительстве современного медцентра под ГАУЗ «Городская детская больница №1» не получила поддержку в Москве

«Ни Марату Садыкову, ни Марселю Миннуллину в благополучные времена не удалось пробить федеральные деньги на строительство детской клиники в Казани. Тогда, условно говоря, может, хватило бы 1,5 миллиарда. Сейчас умножайте вдвое. Вряд ли новый министр здравоохранения Альмир Абашев сможет вытащить бюджет до окончания СВО», — рассуждают собеседники «Реального времени» по поводу несбывшейся идеи. Грандиозный проект строительства медицинского комплекса для детской горбольницы №1 на берегу Казанки повис в воздухе. В ТИГП не стали готовить проектную документацию и вернули деньги в казну. Шансы на строительство не просматриваются, пояснили проектировщики.

Многопрофильной детской больницы больше нет в проекте

Главный проектировщик крупных социальных сооружений ГУП «Татинвестгражданпроект» прекратил выполнение работ по госконтракту на проектирование многопрофильной детской больницы на базе ГАУЗ «Городская детская больница №1» в Казани. Информацию об этом подтвердили в приемной главного архитектора Елены Валеевой. «Мы успели подготовить только эскизы и приостановили работы. Потому что контракта на строительство нет», — уточнили в ее ведомстве. Мероприятия по проведению инженерных изысканий и разработке проектной документации остались неисполненными.

Информацию об этом подтвердили в приемной главного архитектора Елены Валеевой. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Одновременно с этим ТИГП расторг госконтракт с ГБУ «Главстрой РТ», выступившим заказчиком работ по проектированию детской больницы в Казани. По требованию «Главстроя» проектный институт вернул 87 млн рублей, выделенных на эти цели из республиканской казны. «В соответствии с условиями контракта срок завершения работ истек. При этом обязательства в установленные сроки выполнены не в полном объеме», — говорится в тексте претензии, направленной заказчиком в адрес ТИГП. В результате госконтракт был прекращен по обоюдному соглашению сторон.

Понятно, что истинная причина разрыва не в том, что подрядчик не выполнил полный цикл запланированных работ. Госконтракт на проектирование многопрофильной детской больницы на базе ГАУЗ «Городская детская больница №1» Казани заключался заранее, с расчетом на успешное прохождение проекта строительства в Москве, пояснили источники издания. А когда стало ясно, что заявка республики на возведение лечебного сооружения не получила поддержки в федеральном центре, то пришлось дать отбой ТИГП.

1 / 9 Детская городская больница №1 предоставлено ГУП

















Надеялись до последнего

Источники, близкие к Минздраву РТ, подтвердили «Реальному времени», что проект детской клиники в Казани повис в воздухе. «Трудно сказать, что дальше. Им плотно занимался прежний министр здравоохранения Марсель Миннуллин. Он лоббировал его на федеральном уровне, рассчитывая привлечь средства в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения». Программа являлась составной частью федерального проекта «Развитие детского здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Но у него не получилось», — рассказали в ведомстве.

Федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» завершился 31 декабря 2024 года в связи с окончанием срока реализации нацпроекта. Тогда же ГБУ «Главстрой РТ» расторгло госконтракт с ТИГП, что стало на год позже изначально предусмотренного срока. С этого года приоритеты сместились в пользу сохранения здоровья и долголетия. С 2025 года в сфере здравоохранения реализуются нацпроекты: «Продолжительная и активная жизнь», «Новые технологии сбережения здоровья» и «Семья».

Проектом плотно занимался прежний министр здравоохранения Марсель Миннуллин. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Детская больница с видом на Казанку

Многопрофильная детская больница на базе ГАУЗ «Городская детская больница №1» Казани должна была объединить несколько детских лечебных учреждений города в одном комплексе. Под него отвели территорию на улице Гаврилова вдоль Казанки. По замыслу руководства Минздрава РТ, новое здание собирались построить из двух блоков, рассчитанных на 450 койко-мест. Проектное задание предусматривало семиэтажное здание общей площадью не менее 60 тыс. кв. м, говорилось в техзадании госконтракта.

В учреждении планировали разместить многопрофильный стационар, поликлинические и диагностические отделения. Плановая мощность — 350 посещений в смену. Приемно-диагностическое отделение рассчитывали создать на 150 посещений в смену.

Многопрофильная детская больница на базе ГАУЗ «Городская детская больница №1» Казани должна была объединить несколько детских лечебных учреждений города. Евгения Осипова / realnoevremya.ru

В настоящее время детские лечебные учреждения разбросаны в разных концах города. Базовая клиника ГАУЗ «Городская детская больница №1» Казани рассчитана на 204 койки, и здесь, преимущественно, выхаживают недоношенных новорожденных. На базе горбольницы №1 действуют кафедра педиатрии и неонатологии им. Лепского КГМА и кафедра пропедевтики детских болезней КГМУ.

Казанцев не устраивал ни YIT, ни детская больница

Часть земли под строительство детской больницы пришлось отобрать у коммерческих застройщиков. На этот участок ранее претендовал финский девелопер YIT (ныне «Эталон»). Местные жители были против. Под давлением общественности мэр Казани распорядился передать участок под нужды здравоохранения. Но и этот вариант не устроил казанцев. «Почему больницу необходимо строить именно на природной территории? Я не специалист, не архитектор, я дилетант, но этот вопрос задают мне все, кто знает. Мы на Казанке восстанавливаемся, занимаемся скандинавской ходьбой, зимой мы катаемся на лыжах. Объясните, почему за счет природной охраняемой территории мы строим объекты здравоохранения?», — спрашивали на публичных слушаниях.

Под давлением общественности мэр Казани распорядился передать участок под нужды здравоохранения. Но и этот вариант не устроил казанцев. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В ответ заместитель главного архитектора города и начальник отдела разработки градоэкологического каркаса Института развития городов мэрии Казани Дарья Толовенкова пояснила, что у «здравоохранения есть потребность, так как детей приходится возить в ДРКБ». Каким образом распорядятся участком на этот раз, пока неизвестно.

Вытащить бюджет до окончания СВО нереально?

«Ни Марату Садыкову, ни Марселю Миннуллину в благополучные времена не удалось пробить федеральные деньги на строительство детской клиники в Казани. Тогда хватило бы 1,5 миллиарда. Сейчас умножайте вдвое. Вряд ли новый министр здравоохранения Альмир Абашев сможет вытащить бюджет до окончания СВО», — рассуждают собеседники «Реального времени» по поводу несбывшейся идеи. По их словам, причиной отказа явилась низкая рождаемость в городе.

Дарья Толовенкова пояснила, что у «здравоохранения есть потребность, так как детей приходится возить в ДРКБ». Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Вообще, объектов здравоохранения в стране строят все меньше и меньше. По данным Минстроя РФ, на их долю приходится всего 2-3% от всего объема нежилого строительства в городах. «Ежегодно в Российской Федерации вводится в эксплуатацию порядка 33—35 млн кв. м площади нежилых зданий. В 2023—2024 годах, несмотря на сложности в экономике, отмечается увеличение вводимой площади. В 2024 году было введено 38,4 млн кв. м площади нежилых зданий, что является абсолютным рекордом за последние 25 лет», — говорится в отчете ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России». Причина проста — бюджетных инвестиций все меньше и меньше.