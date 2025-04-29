«Принудительная» диспансеризация: казанцы негодуют, врачи говорят о спасенных жизнях

В первом квартале 2025 года обследовали свыше 350 тысяч татарстанцев и у сотни с лишним нашли рак ранней стадии

Фото: Реальное время

В Казани среди пациентов поликлиник участились жалобы на отказ в медицинской помощи без прохождения диспансеризации. По словам населения, в медучреждениях ставят условие: пройдешь плановое комплексное обследование — получишь услугу, а если нет — врач будет настаивать на его прохождении. В вопросах, какой ценой татарстанские медики выполняют всевозрастающие планы по программе, эффекте «обязаловки» и проблемах, которые она создает, разбиралось «Реальное время».

«По закону имею право, но не обязан»

Жители столицы Татарстана возмущаются «принудиловкой». Все чаще в поликлиниках выдача направлений на обследования, талонов к специалистам и даже выписка больничных ставится в зависимость от прохождения диспансеризации.

— Я обратилась в свою поликлинику №7 за направлением на МРТ, — рассказала «Реальному времени» Ирина Лузанова. — Обследование мне назначил в этой же поликлинике невропатолог, чтобы поставить диагноз: у меня начались частые головокружения. Терапевт заявила, что выдаст направление, только когда я пройду диспансеризацию — сдам анализы, пройду положенные обследования и посещу ее еще раз. Я попыталась объяснить, что на это уйдет время и что мне надо вначале поставить диагноз, но безуспешно. Отказала мне в направлении и заместитель главврача поликлиники.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Лузанова рассуждает: с головокружениями шутки плохи — это риск упасть на улице, угодить под машину. Значит, меры надо принимать срочно, а пройти диспансеризацию можно и позднее. Тем более она пенсионерка с «букетом заболеваний» и в поликлинике бывает часто, анализы недавно сдавала, кардиограммы и прочие обследования сделала. Практически вся информация о ее здоровье в медучреждении есть — врачам достаточно заглянуть в компьютер и скопировать данные из одной строчки в другую. Недостающие обследования она также готова пройти — так в чем же проблема выдать направление, с которым еще надо встать в очередь, потому что по ОМС МРТ в день обращения не сделают?

— Кроме того, по закону я имею право на бесплатную диспансеризацию, но не обязана ее проходить, — рассуждает женщина.

В тот же день она обратилась с жалобой на горячую линию Минздрава РТ. Там ее выслушали, обращение зарегистрировали и почти месяц не отвечают. Лузанова так и не получила направление на назначенное ей врачом той же городской поликлиники обследование — и неизвестно, когда получит.

Татьяна Плаховская (фамилия изменена по ее просьбе) рассказала, что в казанской поликлинике №10 ей отказали в направлении на сдачу анализов и ФГДС без прохождения диспансеризации перед плановой операцией по удалению желчного пузыря. Поскольку пропустить дату госпитализации было нельзя, то необходимые обследования, включая флюорографию, пришлось провести платно. Все исследования обошлись более чем в 20 тысяч рублей. Учитывая скромную зарплату педагога, падение доходов во время длительного больничного и серьезные затраты на лекарства, сумма весьма ощутимая, отметила женщина.

— Когда я обратилась за направлениями на анализы и ФГДС, терапевт заявила, что даст их только после прохождения диспансеризации, — говорит Татьяна. — Я объяснила, что работаю в школе и в силу этого ежегодно в обязательном порядке прохожу более глубокое обследование в той поликлинике, с которой у образовательного учреждения заключен договор. А в ответ услышала: «А надо у нас проходить!» Жаловаться я никуда не пошла — у меня были страшные боли, слабость и мне было проще заплатить в коммерческой клинике.

«Когда я обратилась за направлениями на анализы и ФГДС, терапевт заявила, что даст их только после прохождения диспансеризации». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Оказалось, что с подобной проблемой сталкиваются не только в Казани. Недавно, 15 апреля, на отказ в оказании услуги в поликлинике пожаловался житель Набережных Челнов, разместив свой пост в городском паблике:

— Пришел в поликлинику закрыть свой больничный лист, а мне отказывают, врач и медсестра заявили: «Пока не пройдете диспансеризацию, больничный не закроем!» — сообщил он. — Это кто, интересно, бюджетные деньги [так] пытается освоить? А если, к примеру, я уже все необходимые процедуры прошел ранее, за свой счет? А представьте себе ситуацию по всему Татарстану или стране в целом! Сколько бюджетных денег будет безалаберно потрачено?

В комментариях Роза Мигранова рассказала о схожей ситуации, только ей в 2024 году отказывались открывать больничный по той же причине. Другие сообщили, что им не дают талон на сдачу крови, отказали выписать льготные рецепты и так далее.

«Диспансеризация влиять на другие обследования не должна»

— Диспансеризация направлена на выявление заболеваний, но влиять на другие обследования не должна, — пояснили «Реальному времени» в страховой компании «Ак Барс Мед». — Если вам отказывают в них на основании того, что вы не прошли диспансеризацию, вы можете обратиться к заведующему поликлиникой или к страховому представителю в этой поликлинике. На основании Программы государственных гарантий вы имеете право на медицинскую помощь, при этом на основании федерального закона об охране здоровья граждан вы имеете право отказаться от любого вида вмешательств, и это не должно влиять на другие исследования.

Правда, отметили в страховой компании, Программа государственных гарантий предусматривает, что назначенное вам по ОМС исследование должно быть проведено не позже чем через 14 рабочих дней. И если вам на подготовку к госпитализации отвели меньше, врачи не обязаны ускорить процесс, но могут пойти навстречу и поискать талончик на более близкий срок.

«Диспансеризация направлена на выявление заболеваний, но влиять на другие обследования она не должна». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Аналогичные рекомендации выдают на «горячих линиях» застрахованным пациентам и другие страховые компании.

Попытки граждан, которых насильно загоняют на диспансеризацию, найти поддержку в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования обречены на провал. Пациенты рассказали, что на «горячей линии» автоматический голос предлагает звонить страховщикам, а при выборе опции «Ваши права при получении бесплатной медицинской помощи по полису ОМС были нарушены» звучит сообщение: «Извините, ваш вызов не может быть обслужен».

«Реальное время» обратилось в Территориальный фонд ОМС с запросом о наличии жалоб на нарушение прав пациентов, выражающееся в отказе в медпомощи в случае непрохождения диспансеризации, рекомендациях пациентам на этот случай, а заодно — и о причинах, по которым пациентам фактически отказано в обращении на «горячую линию» с жалобами такого рода.

«Пользуйтесь бесплатной возможностью»

— В рамках проведения профилактических осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения за 2024 год в Татарстане было осмотрено более 1,5 млн человек. Это примерно 92% от плана, — сообщили «Реальному времени» в республиканском Минздраве. — Каждый третий пациент был направлен на дообследование, то есть были выявлены те или иные проблемы со здоровьем. Всего за 2024 год, благодаря диспансеризации, впервые выявлено более 160 тысяч заболеваний. Чаще всего это сердечно-сосудистые заболевания (более 33%). Также при диспансеризации впервые выявлено 2354 случая злокачественных новообразований, большинство из них — на ранних стадиях, то есть их можно эффективно лечить.

Всего за 2024 год, благодаря диспансеризации, в Татарстане впервые выявлено более 160 тысяч заболеваний. скриншот с сайта Яндекс.карты

В министерстве также сообщили, что план диспансеризации населения на 2025 год по профилактическим осмотрам и диспансеризации включает более 1,6 млн человек. По итогам трех месяцев 2025 года диспансеризацию прошли более 350 тысяч человек, профилактические осмотры — около 70 тысяч, и плановые показатели на январь — март выполнены. За первый квартал 2025 года более 100 татарстанцев при прохождении диспансеризации узнали, что у них рак, — в большинстве случаев в начальной стадии, что открывает хорошие перспективы для лечения.

Диспансеризация проводится на добровольной основе, бесплатно по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», подчеркнули в министерстве и призвали всех жителей республики воспользоваться этой возможностью.

Не хватает времени объяснить

— К сожалению, ни у пациентов, жалующихся на то, что их принуждают пройти диспансеризацию, ни даже у некоторых медработников зачастую нет понимания, для чего и зачем проводится диспансеризация и чем она отличается от профилактического осмотра, даже углубленного, — говорит заведующая отделением профилактики казанской поликлиники №10 Ирина Салихова. — А ведь это совершенно разные вещи! Если человек каждый год сдает кровь на анализ, кал в кожвендиспансере на яйца глист и делает ЭКГ, это не равно диспансеризации. Главное отличие диспансеризации — это наличие онкомаркеров, мы проверяем на шесть видов рака!

Салихова привела свежий пример — женщина 1985 года рождения ежегодно проходила медосмотр у себя на авиационном заводе, а 4 апреля пришла в поликлинику, и участковому терапевту удалось уговорить ее пройти диспансеризацию. И она впервые получила возможность провериться на все онкомаркеры — рак кожи, рак кишечника, рак молочной железы и так далее. А 10 апреля по результатам обследования ей сделали уже колоноскопию, появилось подозрение на рак прямой кишки и ее в экстренном порядке направили в онкодиспансер. 15 апреля ее прооперировали, радуясь, что «поймали» онкологию на ранней стадии.

— Мы, конечно, никого не имеем права заставлять, но стараемся уделить больше времени пациенту и донести информацию, для чего это нужно ему, а не нам, — заметила Салихова. — Мы уже 12 лет рассказываем, как важно обследоваться, пока тебя ничего не беспокоит, но знают про это не все. Ко мне обращаются за справками для ГАИ, я понимаю, что эти люди оказались в поликлинике случайно, потому что им нужно продлевать права. И я начинаю их «раскручивать» — спрашиваю год рождения, говорю о возможности бесплатно обследоваться на рак, молодым предлагаю параллельно обычной диспансеризации бесплатно пройти диспансеризацию репродуктивного здоровья. И когда человеку уделяешь внимание, объясняешь суть, ни один не отказывается от прохождения диспансеризации. А вот на потоке, когда у врача 12 минут на человека, очередь за дверью, больничные, какие-то неотложные состояния, я допускаю, что пациенты информацию недополучают. Очень важно налаживание коммуникаций! Тогда, возможно, появится мода и на семейную диспансеризацию. Тогда будет понимание, что это нужно моей семье, а не медику, который требует план.

Завотделением профилактики также пояснила, что вовсе не обязательно соблюдать годовой интервал между диспансеризациями, потому что каждый год людям разных годов рождения назначается разный набор обследований. И если, например, в декабре прошлого года женщина прошла маммографию, в январе или феврале ей представится возможность сдать дополнительные онкомаркеры, которые она не сдавала в прошлый раз, обновить анализы, сдать кровь на сахар, узнать уровень холестерина. Зачем ждать этого целый год?

«Мы уже 12 лет рассказываем, как важно обследоваться, пока тебя ничего не беспокоит, но знают про это не все». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Именно ради ранней постановки диагноза, а не ради плана, уверяет Ирина Салихова, врачи обзванивают пациентов, приглашают их на диспансеризацию, уговаривают при обращении в поликлинику на «лишние», но по сути совсем не лишние обследования.

— В первом квартале 2025 года у нас был выявлен 21 случай рака, — говорит она. — Это «ходячие» раки, когда у людей еще не было жалоб. И 90% из них — с первой стадией, что очень важно.