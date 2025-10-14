Татарстан может стать пилотным регионом для реформы ОМС

Страховщики предлагают изменить программы медицинского страхования в стране

Всероссийский союз страховщиков готовит предложения по трансформации медицинского страхования. В объединении работают над созданием модели, которая предусматривает более эффективное взаимодействие программ ОМС и ДМС. Главное, по словам страховщиков, сделать акцент на профилактике, а не лечении заболеваний. Одним из пилотных регионов для отработки проекта может стать Татарстан, подробности — в материале «Реального времени».

Страховщики призывают изменить программы ОМС и ДМС

Всероссийский союз страховщиков готовит предложения по трансформации медицинского страхования. В отрасли говорят о необходимости более эффективного взаимодействия программ обязательного (ОМС) и добровольного (ДМС) медицинского страхования.

В частности, страховщики работают над созданием модели, которая предусматривает активное участие страховых медицинских организаций в ОМС и более эффективное взаимодействие этой программы с ДМС. Представить эту модель обещают до конца года, затем планируется ее поэтапное внедрение и реализация пилотного проекта в ряде регионов.

— Основных показателей эффективности два — люди меньше болеют, то есть реже берут больничный, и регион тратит меньше бюджетных средств на ОМС. Этого планируется достичь за счет акцента на профилактике, а не на лечении заболеваний, — рассказал о сути новой модели медстрахования президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев. — База для этого создана: страховые медицинские организации сегодня реализуют множество проектов, направленных на работу с застрахованными людьми и медицинскими организациями по снижению вероятности возникновения или развития заболевания.

Союз добивается, чтобы эта инициатива нашла отражение в Правилах обязательного медицинского страхования. По его информации, страховые медицинские организации ежегодно индивидуально информируют более 120 млн застрахованных россиян о необходимости пройти профилактические мероприятия, контролируют полноту и своевременность их проведения. По словам Уфимцева, проактивные мероприятия включают личный контакт с пациентом, взаимодействие с медорганизацией, контроль постановки на диспансерное наблюдение и периодичности посещений врача, контроль приверженности больного лечению.

Татарстан может стать одним из пилотных регионов

Изменение модели медицинского страхования с более эффективным взаимодействием программ ОМС и ДМС позволит государству частично снизить нагрузку на бюджет, уверены авторы инициативы. С ее помощью граждане смогут лучше позаботиться о своем здоровье, а работодатели сохранят продуктивный коллектив, сотрудники которого меньше болеют. В татарстанском страховом сообществе идею федеральных коллег полностью поддерживают и даже работают над ней сообща.

— Мы в рамках взаимодействия с Всероссийским союзом страховщиков обсуждаем сейчас трансформацию страхования в системе ОМС. Хотим сделать некий симбиоз, дополнить нашу классическую программу обязательного медицинского страхования продуктами добровольного медицинского страхования. Но это делается не только союзом страховщиков, все эти вопросы обсуждаются в том числе и с Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС). Мы работаем гораздо шире, потому что не можем сделать это только у себя внутри союза, — рассказал гендиректор СК «Ак Барс Мед» Булат Давлетшин.

Что касается поэтапного внедрения новой модели ОМС, Татарстан, по его словам, может войти в число пилотных регионов: «На сегодняшний день самого пилота пока еще нет, обговариваются только его очертания, поэтому мы еще обсуждаем. Если будет понимание, что пилотировать, будем определяться, где это сделать. Когда примут решение об отработке в регионах, Татарстан тоже сможет стать одним из пилотов». Сама процедура преобразования медицинского страхования до конца еще не определена.

— Мы сейчас обсуждаем различные варианты. Один из них заключается как раз в том, чтобы дополнительно включить в программу ОМС, то есть обогатить ее классическими видами добровольного страхования. Это будет способствовать тому, что пациент вдобавок к обязательному медицинскому страхованию, которое он гарантированно имеет от государства, сможет дополнять свою страховую программу услугами по ДМС, — пояснил Булат Давлетшин.

Претворить идею в жизнь быстро не получится — на согласование и принятие закона уйдет немало времени. Так что это в любом случае перспектива уже не этого года, считает спикер.

«Это правильная идея, в мировой практике давно рабочая тема»

Член совета Союза страховщиков РТ Рустэм Сабиров отметил, что отрасль сейчас на пороге реформирования многих видов страхования: «Это и реформа ОСАГО, и трансформация медицинского страхования, другие вопросы, которые требуют корректировки, — проблем много. Мы доносим свои чаяния и предложения до Всероссийского союза страховщиков, где ведут большую работу по разным комитетам. Сейчас в связи с атаками БПЛА появился интерес к новому виду страхования».

— Что интересно, в те времена, когда наступают какие-то финансовые сложности, люди с особой тщательностью относятся к сохранению того, что имеют. Потому что сегодня приобрести что-то новое намного сложнее. Важно сохранить, что имеешь — квартиру, машину, здоровье. Сегодня люди стали задумываться об этом гораздо больше, — отметил Рустэм Сабиров.

Татарстанские медики в целом положительно оценивают идею расширить программу ОМС для пациентов. Особенно если страховщики сделают акцент на профилактике, а не лечении заболеваний.

— Это правильная идея, — считает гендиректор городской клинической больницы №12 г. Казани Рамиль Ахметов. — В Германии это давно рабочая тема. Если ты пропустил бесплатную плановую диспансеризацию, следующую уже оплачиваешь, что достаточно чувствительно по финансам. Такой механизм в мировой практике есть, и я считаю, что он правильный.

Впрочем, руководитель медучреждения заметил, что в последние годы татарстанцы начали менять свое отношение к здоровью. «Понятно, что это не тотально, не 100% все общество, но появилось очень много личных обращений по поводу профилактических осмотров, медицинских исследований, сдачи анализов, рекомендаций специалистов. То есть люди, по крайней мере старшее поколение — 40+ или 50+, начали более внимательно относиться к себе — такая тенденция есть».

Поэтому если со стороны работодателя будут поощрения вести здоровый образ жизни, включая оплату абонементов в спортивные залы или предоставление дополнительных дней отпуска, это принесет свои плоды в части оздоровления общества, уверен врач. В целом программа ОМС, по его словам, выстроена грамотно, в ней можно скорректировать лишь отдельные моменты.

— У нас в больнице неотложной медицинской помощи мы иногда лечим пациентов сверх установленного задания, но это не всегда оплачивается. Мы вынуждены принимать всех. Мы же не плановая больница, не можем вылечить 15 000 человек и закрыть дверь 1 декабря. Мы работаем круглосуточно. Если эти механизмы усовершенствуют, а ФОМС будет более активно реагировать на запросы учреждений, которые несут дополнительные затраты в связи с лечением большого числа пациентов, это нас серьезно поддержало бы, — заключил глава больницы.