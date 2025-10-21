Марат Ахметов — Минздраву РТ: «Мы ограничиваемся этими двумя клиниками?»

Депутаты РТ обеспокоены: два госпиталя ветеранов войн могут не справиться с потоком участников СВО по их возвращении домой

Фото: Артем Дергунов

«Мы ожидаем возвращения значительного количества ребят с СВО. Какова наша материальная база для их реабилитации? Прорабатывается ли этот вопрос на перспективу, учитывая характер травм или же мы ограничиваемся имеющимися двумя клиниками?» — с пристрастием сегодня спрашивал вице-спикер Госсовета РТ Марат Ахметов у руководства Министерства здравоохранения РТ. За три года с начала боевых действий 22,3 тысячи татарстанцев — участников СВО обратились за медпомощью, плюс 3,5 тысячи инвалидов-ветеранов боевых действий, и пока медучреждения справляются. Жалобы единичны, но не накроет ли систему здравоохранения вал недовольства из-за очередей и затрудненного доступа к врачам — выясняли парламентарии РТ.

Кто владеет общими цифрами, тому слово

Бюджетные слушания в парламенте в этом году перестроились на повестку СВО. Какую медицинскую помощь в рамках ОМС смогут получить ветераны СВО после возвращения домой? Как избежать критических ситуаций при их реабилитации? Казалось бы, спецоперация пока не завершилась, но парламентарии все равно пригласили к разговору руководство Министерства здравоохранения РТ на совместное заседание Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам и экспертного совета.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Сразу три докладчика — от Минздрава, Территориального фонда медицинского страхования… Кому дать первое слово? — пришел в некоторое замешательство глава бюджетного комитета Леонид Якунин. — Обычно у ваших структур раздельный учет, а нам нужны общие цифры.

«Кто владеет общими цифрами, тому даем первое выступление», — определились депутаты. В итоге выбор пал на замминистра здравоохранения РТ Ильдара Фатихова. Ему пришлось держать ответ, выслушивая болезненные вопросы, касающиеся реабилитации травмированных ветеранов СВО. Пока таких людей в республике немного, но после завершения спецоперации их численность кратно вырастет.



По направлению Министерства обороны РФ

Но сейчас первоочередным в повестке стоит вопрос обслуживания действующих военнослужащих Вооруженных сил РФ, получивших ранения в ходе боевых действий, сообщил замминистра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов. Помощь им оказывается на базе четырех медицинских центров Казани — это ФГКУ «354 ВКГ» Министерства обороны РФ, РКБ, городская клиническая больница №7 имени Марата Садыкова и Госпиталь ветеранов войн. Общий коечный фонд — 600 мест, который не простаивает ни дня.

— 22 307 участников СВО получили в них медицинскую помощь с 23 декабря 2022 по 15 октября 2025-го, — сообщил замглавы Минздрава РТ.

Кроме того, 3 464 ветерана обратились с травмами, еще 1 085 человек получили инвалидность в результате ранения.



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В этих же центрах новобранцы и действующие бойцы СВО проходят расширенные медицинские осмотры (то есть оценку здоровья проводят 10 специализированных врачей). К 20 октября запланирован осмотр 1 956 человек, уточнил он. Во всех случаях медицинское обслуживание ведется по направлению Министерства обороны РФ.

После демобилизации — в систему ОМС

Другое дело, когда участник боевых действий демобилизуется из рядов ВС РФ. Тогда ему присваивают статус ветерана СВО, а сам он переходит на общую «гражданскую» систему медицинского обслуживания ОМС. Правда, их ставят на особый учет, а в поликлиниках по месту жительства назначены ответственные лица, уточнил Ильдар Фатихов.

Учитывая тяжесть ранений и сложность заболеваний, профессиональную медицинскую помощь демобилизованным оказывают только в двух центрах. Это госпитали для ветеранов войн в Казани и в Набережных Челнах.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«На их базе функционируют круглосуточные кол-центры по приему вызовов и заявок от участников СВО, их родственников, а также социальных координаторов фонда «Защитники Отечества», — уточнил Фатихов.

Якорным учреждением для медицинской реабилитации является городская клиническая больница №7 имени Марата Садыкова, добавил он. Собственно, в этом контуре из двух больниц (госпиталь и ГКБ №7) и предстоит восстанавливать здоровье всем тем, кто будет возвращаться из зоны СВО. По словам Ильдара Фатихова, медицинскую помощь и реабилитацию в этом контуре прошли 2 169 ветеранов и 3 тысячи членов их семей. Паллиативную помощь получают семь ветеранов.



Два госпиталя для всех ветеранов СВО?

В этом году в рамках программы ОМС введен новый раздел, касающийся порядка оказания медицинской помощи ветеранам боевых действий, сообщила глава ТФОМС Алсу Мифтахова. Данные о них передает фонд «Защитники Отечества». «На 1 октября в территориальный фонд были переданы сведения о 2 459 ветеранах боевых действий», — сообщила она. Из них почти 2 тысячи воспользовались полисом ОМС, им оказана медпомощь в сумме 53,4 млн рублей. Правда, реабилитация «хромает». По словам Мифтаховой, реабилитационные мероприятия выполнены всего на 3,9 млн рублей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Мы ожидаем возвращения значительного количества ребят с СВО. Какова наша материальная база для их реабилитации? Прорабатывается ли этот вопрос на перспективу, учитывая характер травм или же мы ограничиваемся имеющимися двумя клиниками? — обратился вице-спикер Госсовета РТ Марат Ахметов к руководству Министерства здравоохранения РТ.

По его мнению, вряд ли будет достаточным, если лечение замкнется только на двух госпиталях, а реабилитация ляжет на ГКБ №7 имени Марата Садыкова. «Они вправе надеяться на повышенное внимание», — заметил вице-спикер.

Тот, кто прошел войну, не привык жаловаться

Затем вице-спикер спросил, были ли жалобы на качество медицинского обслуживания, и если да, то сколько их? Таких цифр у замминистра здравоохранения под рукой не оказалось. Но он заверил, что жалобы были единичными. «Все-таки есть единичные случаи, — признала Алсу Мифтахова. — Ветераны СВО остались не удовлетворены сроками записи на прием к врачам, разъяснениями врачей по диагнозам и плану лечения, сроками ожидания и проведения реабилитации и обеспечением лекарственными препаратами». Кроме того, 36% респондентов не знают медицинского работника поликлиники, который должен помогать получать медицинскую помощь.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Если жалобы поступали, то отрабатывались в течение дня», — встала на защиту клиник представитель фонда «Защитники Отечества». «Да, бывают недовольства, но отрабатываются сразу в день обращения ветерана с каким-то вопросом, если что-то там у него не получилось. Поэтому госпиталь ветеранов весь основной объем забирает на себя», — пояснила она.

По ее мнению, действующая схема лечения ветеранов СВО устраивает. «Если даже ветеран проживает не в Казани, а на территории республики, он в любой момент может обратиться в госпиталь Челнов или Казани. И получить полный объем всех специалистов, которыми обеспечен госпиталь ветеранов, в данном случае весь объем помощи практически в один день, то есть это организовано именно на высоком уровне, уже отработано», — уверена она. По ее словам, проблем нет, так как фонд организует транспортировку до госпиталя. «Как правило, формирует группы, если из района надо привезти ветеранов. Организовываем транспорт, привозим, чтобы было удобно добираться», — пояснила она. Одним словом, предложений менять или «достраивать» систему медицинского обслуживания ветеранов СВО не последовало.

1 / 29 Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов