Европейские лидеры обсудили атаку на резиденцию Путина

Трамп, по данным Bloomberg, «похоже, встал на сторону Путина» и заявил, что «очень зол» в связи с произошедшим

Европейские лидеры провели телефонный разговор для обсуждения ситуации на Украине в свете сообщений об атаке на государственную резиденцию президента России. В переговорах приняли участие канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер‑министр Польши Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом пишет Bloomberg.

Поводом для срочного обсуждения стала информация, озвученная 29 декабря министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Он сообщил, что украинские силы предприняли атаку на государственную резиденцию президента России с использованием беспилотников. По данным МИД РФ, в налете участвовал 91 дрон, все они были успешно нейтрализованы. Лавров подчеркнул, что инцидент произошел в период контактов между Россией и США по вопросам урегулирования конфликта, и заявил о готовности Вооруженных сил РФ к ответным действиям — соответствующие цели и время ударов уже определены.

Вслед за заявлением Лаврова последовала международная реакция. 30 декабря Путин провел телефонные переговоры с главами Казахстана и Ирана — Касым‑Жомартом Токаевым и Масудом Пезешкианом. Оба лидера выразили осуждение атаки украинских беспилотников на российскую государственную резиденцию.

Bloomberg также сообщает о реакции президента США Дональда Трампа, который, по данным агентства, «похоже, встал на сторону Путина» и заявил, что «очень зол» в связи с произошедшим.

По итогам телефонного разговора европейских лидеров канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европейский союз намерен активизировать усилия по продвижению процесса урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что в текущей ситуации «от всех требуется прозрачность и честность».

Рената Валеева