Минниханов освободил Марселя Миннуллина от должности министра здравоохранения Татарстана

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов освободил Марселя Миннуллина от должности министра здравоохранения республики. Соответствующий указ опубликовали на сайте правовой информации.

Миннуллин занимал этот пост с 1 марта 2023 года.

В 50 лет Миннуллин является заслуженным врачом Татарстана, имеет первую квалификационную категорию по хирургии и степень кандидата медицинских наук. Ранее он был заместителем главного врача по медицинской части РКБ.



Накануне стало известно, что в уголовном деле главврача Нижнекамской центральной больницы Руслана Валеева появились прямые показания на его шефа Марселя Миннуллина.



Руслан Валеев оказался под следствием в апреле текущего года. В СК и экономической полиции считают: в сговоре с вышестоящими должностными лицами Минздрава Татарстана главврач Нижнекамской больницы незаконно вмешался в процедуру проведения двух тендеров на поставку медицинских изделий, в результате торги провели на условиях, выгодных конкретным поставщикам, а те после получения победы допустили нарушения по срокам поставки необходимых товаров, что повлекло в третьем квартале 2024 года срыв 36 плановых операций по стентированию. В результате состояние 18 пациентов ухудшилось настолько, что потребовалась экстренная госпитализация, причем семерых привезли в больницу с острым инфарктом.

Руслан Валеев частично вину признал еще после задержания. Вчера в суде были оглашены часть его показаний. Подробнее — в материале «Реального времени».

Анастасия Фартыгина