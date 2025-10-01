Медпомощь на удаленке: ФАПы и поликлиники Татарстана столкнулись с острым кадровым голодом

Минздрав РТ «точечно» решает проблемы, но не в силах переломить общий тренд на отток специалистов из медучреждений

Фото: Реальное время

Казанцы и жители районов Татарстана жалуются на нехватку медиков — от врачей до фельдшеров и санитарок. Количество вакансий в районных медучреждениях продолжает расти: с середины марта до начала июля оно увеличилось почти на 2%, а среди младшего и среднего медицинского персонала — более чем на 7%. Минздрав РТ, не имея возможности закрыть кадровые бреши, пытается «растянуть» одного фельдшера на три ФАПа, однако пациентов это не устраивает. В материале «Реального времени» — о кадровом кризисе татарстанской медицины, хитрой статистике, позволяющей делать хорошую мину при плохой игре, и перспективах решения проблемы.

«Не выдержала, уволилась»

В редакцию «Реального времени» обратились жители Пестречинского района. В деревнях простаивают пустыми новые фельдшерско-акушерские пункты, а за элементарной медицинской помощью приходится ехать в райцентр.

— Потребовалось получить справку о том, что ребенок здоров, — рассказала Дарья Ф. из деревни Первое Мая. — Фельдшера в ФАПе нет уже около полугода, ненадолго устраивалась туда женщина, но не выдержала, уволилась. Транспортной связи у нас с районным центром нет, поездка в Пестрецы на такси обойдется дорого. Можно бесплатно на попутках добраться до Богородского, но там тоже фельдшера нет.

Новые фельдшерско-акушерские пункты в деревнях простаивают пустыми, а за элементарной медицинской помощью приходится ехать в райцентр. скриншот сайта Яндекс-карты

Проблема нехватки медицинских кадров в республике перманентная и с долгой историей, в которой даже наблюдались краткие периоды улучшения.

Адиля С. на свою жалобу на отсутствие фельдшера в ФАПе Богородского ждала ответ с 8 августа. 19 сентября ей ответили: «Работа организована до принятия нового сотрудника в ФАП». В Минздраве Татарстана заявительнице сообщили, что, согласно нормативным документам, рекомендуемая численность прикрепленных на педиатрическом участке ФАПа составляет 800 детей, а, согласно демографическим данным села Богородского, детского населения там всего 197 человек. То есть дали понять, что требовать ежедневной работы ФАПа у его жителей нет оснований.

— Правильно, что прикрепленных детей будет по факту меньше, чем вы указали, так как в связи с постоянным отсутствием медперсонала многие перезакрепляют детей в казанские больницы. Это разве нормально? — прокомментировала ответ чиновников Марина Л.

Жители других районов республики жалуются не только на необеспеченность персоналом ФАПов, но и на нехватку врачей и медсестер в медучреждениях. Минздрав разъясняет пациентам нормативы и сообщает о мерах, принимаемых для закрытия пустующих вакансий.

Жители других районов республики жалуются не только на необеспеченность персоналом ФАПов, но и на нехватку врачей и медсестер в медучреждениях. Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Заявка Анастасии М. из Куюков, пожаловавшейся, что в местной амбулатории на весь ЖК «Светлый», Богородское и деревню Куюки имеется один-единственный гинеколог, к которому невозможно записаться и встать на учет по беременности, была закрыта с «мотивированным» отказом: «К сожалению, в вашем обращении отсутствуют данные, необходимые для рассмотрения и принятия мер: фамилия, имя и отчество, дата и время вашего обращения в данное учреждение, контактный телефон, а также конкретные обстоятельства произошедшего». Хотя куда уж конкретнее: есть амбулатория, есть штатное расписание, в котором имеется одна единица, есть информация, что к этой единице невозможно попасть, — проверяйте, какие вопросы? Но чиновники предпочитают решать проблемы «точечно»: пожаловавшемуся звонят, приглашают на прием. Остальных, кто к врачу не попал, но не жаловался, получается, как бы и не существует.

С марта 2025 года дефицит кадров стал нарастать

Фраза, произнесенная Рустамом Миннихановым шесть с половиной лет назад, сегодня актуальна как никогда: «Мы вкладываем деньги в капремонт поликлиник, строим ФАПы, а там работать некому!».

«Реальное время» обратилось в Минздрав Татарстана с запросом о количестве вакансий врачей-терапевтов, врачей-специалистов, фельдшеров и медсестер в медучреждениях республики, о количестве ФАПов, их сотрудников и фельдшерских вакансий в них, а также о количестве ФАПов, где отсутствуют постоянные сотрудники-фельдшеры. Попросили разъяснить, какая работа проводится в министерстве, чтобы справиться с кадровым дефицитом.

— За счет совместительства укомплектованность врачами медицинских организаций республики составляет 95%, средними медицинскими работниками составляет 99%, что позволяет в полной мере оказывать медицинскую помощь населению республики, — ответили в министерстве. — Вместе с тем, если рассматривать укомплектованность с точки зрения именно физических лиц, то тут показатель составляет около 70% для врачей и около 85% — для средних медицинских работников. Всего государственными медучреждениями размещена 1 621 вакансия врачей и средних медработников.

По данным Минздрава РТ, всего государственными медучреждениями размещена 1 621 вакансия врачей и средних медработников. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Наиболее дефицитные, по данным Минздрава, следующие специальности: педиатр, врач общей практики, участковый терапевт, анестезиолог-реаниматолог, врач скорой медицинской помощи. Наиболее дефицитные среди средних медицинских работников следующие специальности: фельдшер, медицинская сестра/брат палатные, медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант), медицинская сестра/брат врача-терапевта участкового, медицинская сестра/брат старшие.

В открытом доступе «Реальное время» нашло публиковавшиеся ранее татарстанским Минздравом данные о вакансиях в медучреждениях республики на 1 августа, 17 марта 2025 года и 1 января 2024 года.

Реальное время / realnoevremya.ru

Цифры свидетельствуют, что дефицит врачей в 2024 году оставался примерно на одном уровне, а с марта 2025 года его рост явно ускорился. За 4,5 месяца в здравоохранении Татарстана стало меньше на 21 доктора.

Самая большая нехватка врачей, по данным на 1 августа 2025 г., была:

в Зеленодольской ЦРБ — 15 неврологов, 15 педиатров, 13 акушеров-гинекологов;

в Нижнекамской ДРКБ — 20 педиатров;

в Нижнекамской ЦРБ — 15 участковых-терапевтов;

в Лениногорской ЦРБ — 10 терапевтов;

в Детской городской поликлинике №4 г. Набережные Челны — 9 педиатров.

Заметно хуже обстоит дело со средним и младшим медицинским персоналом. Медсестер и медбратьев не хватает во всех районах республики, но больше всего вакансий на 1 августа было:

в Зеленодольской ЦРБ — 75 медсестер;

в Елабужской ЦРБ — 50 медсестер, 30 санитарок, 10 фельдшеров;

в Альметьевской детской горбольнице — 33 палатных медсестры;

в Набережночелнинской БСМП — 30 палатных медсестер;

в Набережночелнинском ПНД — 25 младших медсестер и медбратьев по уходу за пациентами.

Реальное время / realnoevremya.ru

Кроме того, в республике на 1 августа 2025 года не были закрыты вакансии фельдшеров, в частности в ФАПах:

Высокогорской ЦРБ — 6;

Верхнеусолонской ЦРБ — 4;

Лаишевской ЦРБ — 4;

Нурлатской ЦРБ — 4;

Бугульминской ЦРБ — 3.

В Казани на 1 августа 2025 года, по опубликованным данным Минздрава РТ, не хватало 444 врача и 675 фельдшеров, медсестер и санитаров. Самый острый дефицит врачей испытывали:

Детская городская поликлиника №2 — 17 педиатров;

Республиканская инфекционная клиническая больница — 8 врачей-инфекционистов, 6 анестезиологов-реаниматологов;

РКПБ им. Бехтерева — 10 психиатров;

Городская поликлиника №10 — 10 участковых терапевтов;

ГКБ №7 — 10 анестезиологов-реаниматологов.

В Казани на 1 августа 2025 года, по опубликованным данным Минздрава РТ, не хватало 444 врача и 675 фельдшеров, медсестер и санитаров. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Дефицит младшего и среднего медицинского персонала на 1 августа был самым большим в следующих медучреждениях Казани:

Республиканская инфекционная клиническая больница — 35 медсестер, 30 санитарок;

Клиника медуниверситета — 28 палатных медсестер и 10 акушерок;

РКПБ им. Бехтерева — 20 младших медсестер по уходу за больными, 6 санитарок;

Поликлиника №10 — 10 медсестер;

ГКБ №7 — 10 палатных медсестер.

Даже в Республиканском бюро медико-социальной экспертизы был отмечен дефицит специалистов — там вакантными оставались 10 должностей врача-судмедэксперта и 10 — фельдшера-лаборанта.

Они идут не в частные клиники, а в курьеры?

Обеспечить приток кадров в государственную медицину не могут никакие «плюшки» — ни гранты, ни предложение компенсации съема жилья, ни программа «Земский доктор», говорят в отрасли. Татарстан, по данным HeadHunter, лидирует в ПФО по количеству врачебных вакансий — их более 3,4 тысячи. При этом на одну вакансию врача на портале приходится 1,5 резюме — это очень мало по сравнению с «нормой» в 4 резюме.

Представители коммерческих клиник опровергают расхожее мнение, что медики из государственных учреждений в поисках лучшей доли, то есть более высокой зарплаты и меньшей загруженности, бегут в частные.

— Мы тоже страдаем от отсутствия хороших квалифицированных кадров, — говорит директор казанского медцентра «Звезда» Артур Уразманов. — Даже от нехватки неквалифицированных кадров, я бы сказал, потому что мы готовы взять человека, обучить и трудоустроить, а желающих нет. К сожалению, многие уходят из медицины или вовсе не идут работать по профессии. Особенно после медколледжа. Они понимают, какие заработки их ждут, — и хоть курьерами, хоть еще кем-то.

«Мы тоже страдаем от отсутствия хороших квалифицированных кадров», — говорит директор казанского медцентра «Звезда» Артур Уразманов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Уразманов объясняет: коммерческая медицина также не может обеспечить вчерашним неопытным выпускникам той зарплаты, какую они хотели бы получать сразу, а их это не устраивает. Что же касается опытных кадров, они подвержены выгоранию — и уходят из профессии.

Однако, по мнению собеседника «Реального времени», ситуация в медицине, как в коммерческой, так и в государственной, должна рано или поздно стабилизироваться:

— Прикидывать, когда это закончится, мы с вами, к сожалению, не можем. Но если все произойдет нормально, специалисты вернутся в клиники. Медицинские университеты увеличили набор, студенты отучатся 6 лет, они будут потом обязаны отработать в поликлиниках. Но это произойдет не завтра.

При этом, по его мнению, ситуация будет быстрее выправляться в Казани и в крупных городах с хорошей инфраструктурой, а вот не обладающие ею райцентры останутся в невыигрышном положении.

«Принимавшиеся решения были неверными»

Директор Республиканского объединения «Союз частных медицинских клиник «Естественный отбор» Владимир Калистратов разговор с «Реальным временем» о нехватке медицинских кадров начал с экскурса в историю:

— В 1983 году, после окончания медицинского университета, я пришел на должность главного врача в участковую больницу одного из районов республики. И уже в то время существовал дефицит кадров. Причин, мне представляется, тут несколько. Во-первых, ввиду отсутствия осознания степени сложности проблемы и ее глубокого анализа принимавшиеся решения были неэффективными, хотя и решали краткосрочные задачи. Во-вторых, мы живем постоянно в условиях недостатка ресурсов, в том числе человеческих. К этому надо привыкать.

Спикер подчеркнул, что в госсекторе ситуация осложняется тем, что потребность в специалистах определяется на основании нормативов, которые должны бы опираться на потребности населения в медицинской помощи, а они весьма негибки и многого не учитывают. В частном же секторе ориентироваться приходится на рынок труда, который диктует свои условия.

В частной ситуации Калистратову видится перспективной работа по повышению эффективности и производительности труда медиков:

— В какой-то степени нужен универсальный работник, способный выполнять не одну узкую функцию, а несколько функций с четкими ориентирами эффективности, результативности работы, необходимо скорректировать профиль руководителя государственного сектора медицинских услуг. Частники сделают это сами. Потенциал взаимодействия частного и государственного сектора медуслуг используется для покрытия дефицита кадров явно недостаточно. И на это следует обратить особое внимание. Попытки объяснить невозможность сокращения дефицита якобы уходом медработников из государственного сектора в частный не имеют серьезного обоснования, а скорее создают «дымовую завесу».

«Потенциал взаимодействия частного и государственного сектора медуслуг используется для покрытия дефицита кадров явно недостаточно». Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Глава союза рассказал, что за последние две недели участвовал в трех мероприятиях, посвященных вопросам кадрового развития частных медицинских организаций и от выступлений коллег у него создалось впечатление, что участившиеся попытки использовать для этого искусственный интеллект могут в этом сыграть свою роль, но принципиально проблему кадрового дефицита не снимут.

— Наш союз был инициатором третьего круглого стола на эту тему, — добавил он. — Он должен состояться на будущей неделе, и причиной, по которой он необходим, стало прежде всего то, что мы на отдельных участках работы уже видим, что дело не столько в нехватке кадров, сколько в подходе, в организации работы. Нельзя сказать, что дефицита нет вообще, но на отдельных участках его нет, и в этом следует разбираться! По итогам 2024 года укомплектованность врачами государственных организаций, оказывающих медпомощь в амбулаторных условиях, составила 95,5 процента. В них работало 8 238 врачей.

