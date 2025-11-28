«Насмешка над скринингом», нехватка медиков, площадей, денег: на что жалуются онкологи Татарстана

Татарстанские врачи на заседании с депутатами Госдумы рассказали, каких перемен ждут в отрасли

На учете со злокачественными образованиями стоит каждый 32-й татарстанец. Точность диагностики растет, затраты на высокотехнологичное лечение и химиотерапию увеличиваются. Но перед медициной стоит еще целый ряд проблем. В структуре общей смертности онкология стабильно занимает второе место, сообщили сегодня на расширенном совещании в Госсовете республики. О том, каких перемен онкологи попросили у депутатов Госдумы, — в материале «Реального времени».



Скрытый дефицит врачей и превышение нагрузки втрое

Сегодня в стенах Госсовета прошло расширенное совещание, где обсудили вопросы развития онкологической службы в республике. Приехали выслушать татарстанских экспертов председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Рогачева Александр Румянцев и депутат Госдумы от РТ Айрат Фаррахов.



Как рассказал им главный врач Республиканского клинического онкологического центра (РКОД) Ильгиз Хидиятов, в Татарстане действует трехуровневая система специализированной онкологической помощи. В 2024 году с подозрением на заболевания в первичные онкологические кабинеты было направлено более 335 тыс. пациентов.

— У направленных пациентов почти в 64% случаев был подтвержден диагноз злокачественного новообразования (ЗНО). В сравнении с 2020 годом количество пациентов с подозрением на ЗНО увеличилось на 148,2%. При этом точность диагностики улучшилась на 32%, а подтверждение диагноза — на 12,3%, — доложил Хидиятов.

В Казани представлены все виды специализированных хирургических отделений, за исключением нейрохирургии, подчеркнул Хидиятов (третий слева). взято с сайта Госсовета РТ

Крайне актуальной остается проблема дефицита медицинских кадров, рассказал он. Врачи-онкологи есть во всех структурах первого и второго уровня, но часто это совместители: внутренние (24% случаев) и внешние (16%). Это говорит о скрытом кадровом дефиците.

Мощность поликлиники в головном учреждении в Казани — 329 ежедневных посещений. При этом практически к врачам приходит втрое больше пациентов — более 1 тысячи.

— Для увеличения доступности онкологической помощи поликлиника работает в двухсменном режиме. Тем не менее проблема нехватки площадей ощущается очень остро, поэтому, несмотря на принятые организационные решения, крайне актуальной остается потребность в новом поликлиническом корпусе на 1,5 тыс. посещений в смену с учетом прогноза роста заболеваемости, — рассказал главврач РКОД.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, создания филиала Республиканского онкологического диспансера напряженно ждет Нижнекамск — проблему обсудили вчера на заседании Госсовета. О необходимости учреждения говорили более десяти лет назад, но тема до сих пор не получила развития. Жители Нижнекамска вынуждены проходить обследование и лечение в Альметьевске, что требует преодоления 110 километров (около двух часов пути в одну сторону).



Финансирование кратно выросло, но не покрыло «острую потребность»

Хидиятов подчеркнул: в Казани представлены все виды специализированных хирургических отделений, за исключением нейрохирургии. В частности, здесь находится единственное в стране отделение неотложной онкологии. Однако ресурсов на обеспечение этого направления не хватает, поток пациентов перегружает отделения, в которых оказывается плановая помощь.

Финансирование лекарственной терапии, по сравнению с 2018 годом, выросло почти в восемь раз, региональные льготы за два года увеличились более чем в десять раз, рассказал докладчик. По его словам, это позволило существенно расширить спектр возможностей терапии.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Тем не менее проблемой остается несоответствие финансового обеспечения утвержденным и обязательным к выполнению клиническим рекомендациям. Контингент и продолжительность жизни онкологических пациентов увеличиваются, и даже при кратном увеличении финансирования есть острая потребность в его дальнейшем росте.

— Кроме того, считаю необходимым на федеральном законодательном уровне закрепить, что уже на этапе формирования клинических рекомендаций обязательно должно быть финансово-экономическое обоснование с определением суммы и гарантий финансирования со стороны государства, а утверждение клинических рекомендаций должно происходить только после утверждения источника и объемов финансирования. Также в кратчайшие сроки необходимо провести финансово-экономический анализ всех уже утвержденных клинических рекомендаций и их обеспеченности финансированием, — заявил главврач РКОД.



«Это просто насмешка над скринингом»

Выявить злокачественные опухоли у людей без симптомов помогает скрининг. Сегодня этот механизм нужно усовершенствовать, считает главный внештатный онколог Татарстана Эдуард Нагуманов:

— По нашему мнению, созрела острая необходимость синхронизации возрастных групп населения, когда проводятся мероприятия по скринингу, а также донастройка существующей системы, увеличение частоты проведения исследований, расширение или, наоборот, сокращение возрастных групп.

Если перерывы между скринингами слишком большие, то опухоль успевает достичь запущенных форм, предупредил Нагуманов (в центре). взято с сайта Госсовета РТ

По его словам, обследования важно проводить не реже раза в два года. Ведь есть риск развития так называемого интервального рака, который развивается в промежутках между скринингами. Если перерывы слишком большие, то опухоль успевает достичь запущенных форм. Тем не менее существует обследование, которое проводится лишь раз в 45 лет. «По сути, это просто насмешка над скринингом», — констатировал Нагуманов. В заключение доклада он попросил Сергея Леонова включить предложения в перечень вопросов, обсуждаемых Комитетом по здравоохранению Госдумы.

В то же время уровень медицины не стоит на месте. В ближайшее время в России может начаться лечение пациентов с использованием персонализированных мРНК-вакцин от рака.



— Мы бы хотели, чтобы Татарстан стал первым регионом страны для внедрения самых современных технологий. Мы будем делать все, чтобы на федеральном уровне выделялись дополнительные финансовые ресурсы и эти технологии реализовывались бы на территории субъектов России. Фактически сегодня депутаты Госдумы приехали услышать позицию регионов по тем или иным направлениям, — подчеркнул в беседе в журналистами Айрат Фаррахов.