«Насмешка над скринингом», нехватка медиков, площадей, денег: на что жалуются онкологи Татарстана
Татарстанские врачи на заседании с депутатами Госдумы рассказали, каких перемен ждут в отрасли
На учете со злокачественными образованиями стоит каждый 32-й татарстанец. Точность диагностики растет, затраты на высокотехнологичное лечение и химиотерапию увеличиваются. Но перед медициной стоит еще целый ряд проблем. В структуре общей смертности онкология стабильно занимает второе место, сообщили сегодня на расширенном совещании в Госсовете республики. О том, каких перемен онкологи попросили у депутатов Госдумы, — в материале «Реального времени».
Скрытый дефицит врачей и превышение нагрузки втрое
Сегодня в стенах Госсовета прошло расширенное совещание, где обсудили вопросы развития онкологической службы в республике. Приехали выслушать татарстанских экспертов председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Рогачева Александр Румянцев и депутат Госдумы от РТ Айрат Фаррахов.
Как рассказал им главный врач Республиканского клинического онкологического центра (РКОД) Ильгиз Хидиятов, в Татарстане действует трехуровневая система специализированной онкологической помощи. В 2024 году с подозрением на заболевания в первичные онкологические кабинеты было направлено более 335 тыс. пациентов.
— У направленных пациентов почти в 64% случаев был подтвержден диагноз злокачественного новообразования (ЗНО). В сравнении с 2020 годом количество пациентов с подозрением на ЗНО увеличилось на 148,2%. При этом точность диагностики улучшилась на 32%, а подтверждение диагноза — на 12,3%, — доложил Хидиятов.
Крайне актуальной остается проблема дефицита медицинских кадров, рассказал он. Врачи-онкологи есть во всех структурах первого и второго уровня, но часто это совместители: внутренние (24% случаев) и внешние (16%). Это говорит о скрытом кадровом дефиците.
Мощность поликлиники в головном учреждении в Казани — 329 ежедневных посещений. При этом практически к врачам приходит втрое больше пациентов — более 1 тысячи.
— Для увеличения доступности онкологической помощи поликлиника работает в двухсменном режиме. Тем не менее проблема нехватки площадей ощущается очень остро, поэтому, несмотря на принятые организационные решения, крайне актуальной остается потребность в новом поликлиническом корпусе на 1,5 тыс. посещений в смену с учетом прогноза роста заболеваемости, — рассказал главврач РКОД.
Напомним, создания филиала Республиканского онкологического диспансера напряженно ждет Нижнекамск — проблему обсудили вчера на заседании Госсовета. О необходимости учреждения говорили более десяти лет назад, но тема до сих пор не получила развития. Жители Нижнекамска вынуждены проходить обследование и лечение в Альметьевске, что требует преодоления 110 километров (около двух часов пути в одну сторону).
Финансирование кратно выросло, но не покрыло «острую потребность»
Хидиятов подчеркнул: в Казани представлены все виды специализированных хирургических отделений, за исключением нейрохирургии. В частности, здесь находится единственное в стране отделение неотложной онкологии. Однако ресурсов на обеспечение этого направления не хватает, поток пациентов перегружает отделения, в которых оказывается плановая помощь.
Финансирование лекарственной терапии, по сравнению с 2018 годом, выросло почти в восемь раз, региональные льготы за два года увеличились более чем в десять раз, рассказал докладчик. По его словам, это позволило существенно расширить спектр возможностей терапии.
Тем не менее проблемой остается несоответствие финансового обеспечения утвержденным и обязательным к выполнению клиническим рекомендациям. Контингент и продолжительность жизни онкологических пациентов увеличиваются, и даже при кратном увеличении финансирования есть острая потребность в его дальнейшем росте.
— Кроме того, считаю необходимым на федеральном законодательном уровне закрепить, что уже на этапе формирования клинических рекомендаций обязательно должно быть финансово-экономическое обоснование с определением суммы и гарантий финансирования со стороны государства, а утверждение клинических рекомендаций должно происходить только после утверждения источника и объемов финансирования. Также в кратчайшие сроки необходимо провести финансово-экономический анализ всех уже утвержденных клинических рекомендаций и их обеспеченности финансированием, — заявил главврач РКОД.
«Это просто насмешка над скринингом»
Выявить злокачественные опухоли у людей без симптомов помогает скрининг. Сегодня этот механизм нужно усовершенствовать, считает главный внештатный онколог Татарстана Эдуард Нагуманов:
— По нашему мнению, созрела острая необходимость синхронизации возрастных групп населения, когда проводятся мероприятия по скринингу, а также донастройка существующей системы, увеличение частоты проведения исследований, расширение или, наоборот, сокращение возрастных групп.
По его словам, обследования важно проводить не реже раза в два года. Ведь есть риск развития так называемого интервального рака, который развивается в промежутках между скринингами. Если перерывы слишком большие, то опухоль успевает достичь запущенных форм. Тем не менее существует обследование, которое проводится лишь раз в 45 лет. «По сути, это просто насмешка над скринингом», — констатировал Нагуманов. В заключение доклада он попросил Сергея Леонова включить предложения в перечень вопросов, обсуждаемых Комитетом по здравоохранению Госдумы.
В то же время уровень медицины не стоит на месте. В ближайшее время в России может начаться лечение пациентов с использованием персонализированных мРНК-вакцин от рака.
— Мы бы хотели, чтобы Татарстан стал первым регионом страны для внедрения самых современных технологий. Мы будем делать все, чтобы на федеральном уровне выделялись дополнительные финансовые ресурсы и эти технологии реализовывались бы на территории субъектов России. Фактически сегодня депутаты Госдумы приехали услышать позицию регионов по тем или иным направлениям, — подчеркнул в беседе в журналистами Айрат Фаррахов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».