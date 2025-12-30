«Зимний ретрит» открыл сезон походов на «Волжской тропе» в Татарстане
Участники преодолели около 10 километров по заснеженному маршруту
На «Волжской тропе» состоялся «Зимний ретрит» — первое мероприятие в рамках «Зимнего сезона на «Волжской тропе». Проект, реализованный командой «Хранители тропы», получил поддержку раиса Татарстана в рамках республиканской программы «Зима в Татарстане». Его статус дополнительно подтвержден победой в народном конкурсе фестиваля «Күрше».
Участники ретрита преодолели около 10 километров по заснеженному маршруту от поселка Кзыл Байрак до глэмпинга «вМесте» в деревне Лабышка. Поход прошел под руководством Тимура Циунчука — краеведа, путешественника и автора идеи «Волжская тропа». В пути группа делала остановки на смотровых точках, где участники могли в деталях рассмотреть особенности зимнего ландшафта и узнать исторические факты о местности.
Завершающей частью программы стала оздоровительная практика от проекта «Основа Основ». По словам Дмитрия Никитина, основателя центра экопрактик «Основа Основ», поход сам по себе обладает терапевтическим эффектом для городских жителей, а медитативные упражнения помогли участникам осознанно воспринимать текущий момент — замечать, что они видят, слышат и чувствуют.
«Зимний ретрит» положил начало серии тематических походов зимнего сезона. В планах — еще три мероприятия:
- «С чего начинается «Волжская тропа»;
- «Спортивная зима на «Волжской тропе»;
- «Познавательный квест по «Маршруту Лисы».
Все походы проводятся бесплатно. Точные даты и время старта будут опубликованы позднее в соцсетях.
Справка
Волжская тропа, протяженность которой составляет 350 километров по правому берегу Волги, была официально запущена 30 марта 2023 года. Этот проект представляет собой новый подход к созданию протяженных пешеходных туристических маршрутов, объединяющих природу, историю и культуру региона. В его основе — принципы устойчивого развития, предполагающие бережное взаимодействие человека с окружающей средой.
