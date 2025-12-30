«Зимний ретрит» открыл сезон походов на «Волжской тропе» в Татарстане

Участники преодолели около 10 километров по заснеженному маршруту

Фото: предоставлено Институтом развития городов Татарстана

На «Волжской тропе» состоялся «Зимний ретрит» — первое мероприятие в рамках «Зимнего сезона на «Волжской тропе». Проект, реализованный командой «Хранители тропы», получил поддержку раиса Татарстана в рамках республиканской программы «Зима в Татарстане». Его статус дополнительно подтвержден победой в народном конкурсе фестиваля «Күрше».

Участники ретрита преодолели около 10 километров по заснеженному маршруту от поселка Кзыл Байрак до глэмпинга «вМесте» в деревне Лабышка. Поход прошел под руководством Тимура Циунчука — краеведа, путешественника и автора идеи «Волжская тропа». В пути группа делала остановки на смотровых точках, где участники могли в деталях рассмотреть особенности зимнего ландшафта и узнать исторические факты о местности.

предоставлено Институтом развития городов Татарстана

Завершающей частью программы стала оздоровительная практика от проекта «Основа Основ». По словам Дмитрия Никитина, основателя центра экопрактик «Основа Основ», поход сам по себе обладает терапевтическим эффектом для городских жителей, а медитативные упражнения помогли участникам осознанно воспринимать текущий момент — замечать, что они видят, слышат и чувствуют.



«Зимний ретрит» положил начало серии тематических походов зимнего сезона. В планах — еще три мероприятия:

«С чего начинается «Волжская тропа»;

«Спортивная зима на «Волжской тропе»;

«Познавательный квест по «Маршруту Лисы».

Все походы проводятся бесплатно. Точные даты и время старта будут опубликованы позднее в соцсетях.

Рената Валеева