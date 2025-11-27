«Никакое не распределение, никакая не отработка»: медикам объяснили, как будет работать наставничество

Новый механизм создали из заботы о выпускниках, подчеркнул на встрече в Казани депутат Госдумы

Фото: Артем Гафаров

«Это сделано прежде всего для выпускников! Чтобы они имели гарантии, что не придут в лечебное заведение, где их будут шпынять и говорить: «Делай что хочешь, твои проблемы», — говорит о новом механизме наставничества председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Сегодня в Казани он вместе с депутатом Госдумы от Татарстана Айратом Фарраховым ответил на вопросы студентов-медиков в Казанском государственном медицинском университете. О том, чего боятся выпускники и что думают о принятом недавно законе, — в материале «Реального времени».

«Это не обязаловка, можно наставничество не проходить»

Вторую неделю в России не стихают споры вокруг нового закона о выпускниках медвузов. Часто его называют обязательной отработкой — так говорят и СМИ, и сами студенты. С формулировкой категорически не согласен председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

— Наставничество — это определенный элемент обучения, который будет организован после ординатуры или после специалитета, когда студенты заканчивают шестой курс и идут работать в практическое здравоохранение участковыми терапевтами, педиатрами. Это не обязаловка, можно наставничество не проходить. В этом случае молодые врачи будут проходить первичную аккредитацию, а не периодическую. Если они пройдут первичную аккредитацию повторно, через пять лет после окончания вуза, то будут работать в практическом здравоохранении, — заявил он на встрече в Казани.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Первичная аккредитация — процедура допуска к медицинской деятельности, проводимая для специалистов, только что окончивших учебное заведение.

Периодическая аккредитация — процедура для медицинских работников, проводимая раз в пять лет, которая подтверждает их квалификацию.

На встрече собрались старшекурсники и ординаторы из трех казанских учебных заведений: самого КГМУ, КФУ и КГМА — филиала РМАНПО. Что еще их интересовало? Ожидаемо — вопрос о штрафах. Теперь целевикам, которые решат отказаться от отработки, предстоит возместить бюджету затраты на свое обучение, а также выплатить штраф в двукратном размере этой суммы. Как пояснил Леонов в разговоре с журналистами, «это не штрафы, это все-таки компенсация».

Отметим, что все бюджетные места в ординатуре по новому закону станут целевыми. Студенту предстоит искать будущее место работы во время учебы. Если целевой договор заключен не будет, то последний семестр учебы для него станет платным.



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На новых территориях наставничество будет короче

Целевикам предстоит отработать в больнице тот срок, который указан по договору. Остальные выбрать место для наставничества могут сами.

— Если ординатура не целевая, допустим, вы на коммерческой основе учитесь, то после ее окончания вы выбираете — не кто-то другой за вас — любое место работы. Но есть оговорка, что это должен быть государственный сектор здравоохранения. Соответственно, это госклиники — федеральные, региональные, даже муниципальные. Либо коммерческие клиники, которые работают в рамках ОМС. Вы получаете заработную плату, работаете с наставником. Он вас обучает, тоже получает надбавку. Соответственно, после прохождения наставничества вы дальше проходите периодическую аккредитацию, — объяснил студентам Сергей Леонов.



Сергей Леонов добавил, что наставничество — это «никакое не распределение, никакая не отработка». Длиться оно будет не более трех лет. Точный срок зависит от специальности молодого врача.

Сергей Леонов добавил: длиться наставничество будет не более трех лет. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Также если это зависит от места, где проходит наставничество. В селах, районных больницах нагрузка больше, соответственно, можно больше навыков освоить за определенное время. Время наставничества уменьшается. Точно так же это касается и новых территорий, — пояснил Леонов.



«Сначала надо набраться опыта и поработать в государственной клинике»

В социальных сетях звучат разные мнения студентов о нововведениях. Казанские старшекурсники, пообщавшиеся сегодня с журналистами, настроены позитивно.

— На вопрос о том, какую карьеру хочу построить после вуза, я люблю отвечать так: я хотела бы стать для начала хорошим, добросовестным врачом, действительно помогать людям. Новый закон предполагает же работу в регионах в том числе. В регионах ведь тоже живут люди, не только в крупных городах нашей большой страны. Я считаю, что это неплохой старт и неплохая почва для того, чтобы набраться опыта, — говорит студентка шестого курса лечебного факультета Екатерина Сметанина.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Сама девушка заключила целевой договор. Отработать положенный срок ей предстоит в родном городе — Набережных Челнах.

— Сначала надо набраться опыта и поработать в государственной клинике, а потом пойти в частную, — считает шестикурсник программы «Лечебное дело» Айрат Ахметзянов. — В госучреждении и поток пациентов большой, и встречается много разных клинических случаев.

По словам Леонова, главная цель наставничества — помочь студентам перенять опыт старших коллег.

— Это сделано прежде всего для выпускников! Чтобы они имели гарантии, что не придут в лечебное заведение, где их будут шпынять и говорить: «Делай что хочешь, на тебе ответственность, мы тобой заниматься не будем, твои проблемы». Это не про Казань, конечно, не про Татарстан, но есть такие учреждения, где с молодняком никто не работает. А в этом случае у учреждения будет обязательство дать вам наставника, который будет с вами заниматься, — подчеркнул спикер.

