Зеленский выбрал нового главу своего офиса
Смена руководства последовала после отставки Андрея Ермака
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что принял решение о назначении нового главы своего офиса, однако пока не готов обнародовать имя выбранного кандидата. Об этом глава государства заявил в беседе с журналистами, информацию распространило издание Страна.ua.
— Что касается главы офиса, я определился. Информация будет немного позже, — цитирует Зеленского издание.
Смена руководства офиса президента последовала после отставки Андрея Ермака, занимавшего этот пост до 28 ноября. В тот день антикоррупционные органы Украины провели у Ермака обыски в рамках расследования дела о масштабной коррупции в энергетической сфере. Вечером того же дня Зеленский подписал указ о его увольнении.
В ходе общения с журналистами президент перечислил круг лиц, рассматривавшихся на должность нового главы офиса. В список вошли:
- министр обороны Украины Денис Шмыгаль;
- глава Главного управления разведки Кирилл Буданов*;
- первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица;
- заместитель главы офиса президента Павел Палиса;
- первый вице‑премьер‑министр Михаил Федоров.
Справка
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
