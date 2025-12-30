Новости общества

Зеленский выбрал нового главу своего офиса

21:07, 30.12.2025

Смена руководства последовала после отставки Андрея Ермака

Зеленский выбрал нового главу своего офиса
Фото: скриншот видео reuters.com

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что принял решение о назначении нового главы своего офиса, однако пока не готов обнародовать имя выбранного кандидата. Об этом глава государства заявил в беседе с журналистами, информацию распространило издание Страна.ua.

— Что касается главы офиса, я определился. Информация будет немного позже, — цитирует Зеленского издание.

Смена руководства офиса президента последовала после отставки Андрея Ермака, занимавшего этот пост до 28 ноября. В тот день антикоррупционные органы Украины провели у Ермака обыски в рамках расследования дела о масштабной коррупции в энергетической сфере. Вечером того же дня Зеленский подписал указ о его увольнении.

В ходе общения с журналистами президент перечислил круг лиц, рассматривавшихся на должность нового главы офиса. В список вошли:

  • министр обороны Украины Денис Шмыгаль;
  • глава Главного управления разведки Кирилл Буданов*;
  • первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица;
  • заместитель главы офиса президента Павел Палиса;
  • первый вице‑премьер‑министр Михаил Федоров.
Рената Валеева
Справка

* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

