США ввели санкции против Ирана и Венесуэлы из‑за торговли беспилотниками

Еще в 2009 году страны подписали соглашение о совместном производстве беспилотников

Фото: Артем Дергунов

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против 10 физических и юридических лиц из Ирана и Венесуэлы. Ограничительные меры связаны с торговлей беспилотными летательными аппаратами между двумя странами. Соответствующее заявление опубликовано во вторник на официальном сайте ведомства.

В частности, ограничения распространяются на венесуэльскую компанию Empresa Aeronautica Nacional. В заявлении подчеркивается, что указанные лица и организации «внесли вклад в торговлю дронами Ирана с Венесуэлой».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru





Еще в 2009 году Венесуэла и Иран подписали соглашение о совместном производстве беспилотников. Реализацией проекта должна была заниматься компания Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM), однако из‑за финансовых и технических сложностей инициатива была временно приостановлена.

В январе 2025 года появились сведения о возобновлении сотрудничества: по данным разведки, к которым получило доступ аргентинское издание Infobae, в транспортировке дронов и их компонентов (в том числе мобильных станций управления и сопутствующего оборудования) участвовала венесуэльская авиакомпания Conviasa. Реактивация производства БПЛА в Венесуэле проходила под контролем Национальной авиационной компании (EANSA).

Рената Валеева