МИД заявил протест послам Прибалтики из‑за ограничений работы российских посольств

Российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных мер в связи с недружественными действиями

Фото: Татьяна Демина

30 декабря в МИД России состоялись переговоры с временными поверенными в делах Латвии, Литвы и Эстонии. Российское внешнеполитическое ведомство заявило дипломатам решительный протест в связи с введением властями этих стран новых правил административно‑хозяйственной деятельности российских посольств в Риге, Вильнюсе и Таллине. Об этом сказано в телеграм-канале министерства.

В заявлении МИД РФ подчеркивается, что предпринимаемые прибалтийскими государствами действия создают существенные препятствия для нормальной работы российских дипломатических учреждений. Ведомство особо указало на прямое противоречие таких мер положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Согласно статье 25 Конвенции, государства пребывания обязаны предоставлять дипломатическим представительствам «все возможности» для выполнения их функций. Кроме того, пункт 1 статьи 47 запрещает проведение дискриминационной политики: государство пребывания не вправе устанавливать различия между государствами при применении положений Конвенции.

Российская сторона официально уведомила глав дипмиссий, что оставляет за собой право на принятие ответных мер в связи с недружественными действиями.

Венская конвенция о дипломатических сношениях, принятая 18 апреля 1961 года на Конференции ООН по дипломатическим сношениям, является основополагающим международным документом, регулирующим статус и функции дипломатических представительств. На сегодняшний день ее участниками являются свыше 190 государств.

Рената Валеева