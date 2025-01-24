Главопад в Татарстане, коррупция силовиков, родители-звери: о чем говорили на коллегии Следкома

Генеральские тезисы-2025 Валерия Липского и напутствие следователям от Рустама Минниханова

Фото: Динар Фатыхов

Следком продолжит непримиримую борьбу с коррупционерами, невзирая на их высокое положение и должности. Такое обещание сегодня с трибуны дал генерал-майор юстиции Валерий Липский, подводя итоги 2024 года. За решетку попали сразу трое муниципальных глав, а в получении «премий» за использование должностных полномочий заподозрили 39 правоохранителей. При этом на содействии незаконной миграции поймали трех сотрудников МВД, включая бухгалтера министерского центра финобеспечения. Кроме того, республика вышла в лидеры в системе СК по объему погашенного потерпевшим ущерба — за 5 лет вернули 38 млрд рублей. Глава республики попросил следователей уделять больше внимания законности в делах.

Взятка «TANKом» и другие итоги охоты на «оборотней»

По части коррупции в рядах силовиков традиционно лидерство в Татарстане держит МВД. За 2024-й только по коррупционным преступлениям в уголовные дела попали 39 сотрудников правоохранительного блока. Среди них — 24 полицейских, 11 работников системы исполнения наказаний, по одному из МЧС и службы приставов. Бывшее место службы еще двух попавших в оборот сотрудников «иных ведомств» глава Следкома по Татарстану называть не стал.

«За подаренные внедорожник и телевизор закрывали глаза на превышение груза и габаритные параметры грузовых машин», — так прокомментировал Валерий Липский дела против двух начальников весового контроля из Альметьевска. Предметом взятки главе территориального управления безопасности дорожного движения Сергею Сураеву следствие считает китайский автомобиль TANK 500 стоимостью свыше 5 млн рублей. Сураев претензии отрицает, и по решению суда он арестован.

Преступлениям в рядах силовиков Валерий Липский посвятил часть доклада. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В том же Альметьевске во взятке обвиняется полковник Рафик Минабутдинов, руливший до задержания межрайонным отделом БЭП. Ему вменяют взятку от коммерсанта за получение договора подряда, ранее засвеченную фабулу с проведением ОРМ в администрации Сармановского района для побуждения главы района к «сотрудничеству» руководитель следственного управления сегодня озвучивать не стал.

Предстал перед судом бывший руководитель ГАИ Лениногорска Айдар Хазиев — «не смог удержаться в кресле, принятом в качестве взятки за предоставленную им возможность местному жителю ездить по городу без прав», подчеркнул Липский. Кроме взятки, «гаишника» обвиняют в превышении полномочий с получением займа у предпринимателя, покупке самосвала, мнимой сдаче его в аренду с освобождением арендатора от досмотров.

Во взятках после задержания обвиняли и начальников двух казанских колоний, однако судили уже за злоупотребление полномочиями. Бывший «хозяин» ИК №2 Марат Сайфутдинов получил 2 года и месяц условного лишения свободы, Азат Сафин из колонии-поселения №18 — на 7 месяцев меньше.

Миграционные фокусы силовиков и липовые знатоки русского

В Пестрецах возбуждено дело о незаконной регистрации иностранцев в отношении инспектора отдела по вопросам миграции Ильи Кузовкова. В квартире своей матери он «прописал» 30 граждан Таджикистана и Узбекистана, а еще двух поставил на учет без участия собственника дома, полагают в СК. Во взятке за помощь в незаконной регистрации еще 36 приезжих обвиняют уже начальника Пестречинского отдела ОВМ Аделя Тазетдинова.

Направлено в суд дело сотрудницы центрального аппарата МВД Татарстана. По версии обвинения, бухгалтер центра финансового обеспечения Донских за 2 года помогла легализоваться семерым приезжим из Азии, все якобы проживали в ее квартире.



В Казани вынесли приговор организатору псевдоэкзаменов по русскому языку для 85 граждан Таджикистана. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Тем временем в Казани огласили приговор гражданке Таджикистана и РФ Гульноре Джамоловой, которая помогала соотечественникам сдавать экзамен по русскому языку путем заучивания и съемки на камеру нужных фраз для имитации устного экзамена и заполнения экзаменатором письменных тестов. Материалы из казанского отделения центра тестирования уходили в Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, который выдавал иностранцам сертификаты. Вину в незаконной помощи 85 мигрантам преподаватель признала и по итогам рассмотрения дела в особом порядке отделалась условным сроком в 1,5 года.

Как сообщил Липский, более 3,7 тысячи мигрантов въехали в страну незаконно, стараниями шести работников фирмы «Фемида К» и девяти участников преступной группы, которая задействовала 10 фиктивных организаций для постановки на миграционный учет.

В 2024-м в Татарстане по 40 коррупционным эпизодам отправили под суд 10 фигурантов с особым правовым статусом. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Всего за минувший год в республике возбудили 111 уголовных дел в отношении самих гастарбайтеров — на треть больше, чем в 2023-м. В рост пошли попытки дачи взяток силовикам, наркосбыта и преступлений против половой свободы. Кроме того, по всем фактам преступлений иностранцев стали проводить проверки на предмет законности их пребывания в стране, в итоге число дел об организации незаконной миграции всего за год выросло с 13 до 36.

Арсенал в лице добросовестных следователей и коллег

Тема коррупции в ходе получасовой открытой части коллегии поднималась не раз. В 2024-м статус обвиняемых по делам этой категории получили 354 человека. В прошлом году их было на 30% меньше.

Под суд по 40 коррупционным эпизодам отправили 10 человек с особым правовым статусом — это два главы муниципальных образований, пять членов избирательных комиссий (среди них — один депутат), адвокат и следователь МВД, информировал генерал-майор Липский, после чего прошелся по резонансным делам людей, некогда представлявших власть.

По данным «Реального времени», показания против Энгеля Фаттахова были одним из условий досудебного соглашения Фаила Камаева. Сhelny-biz.ru

И начал с бывшего вице-премьера, министра образования РТ и главы Актаныша, чье дело в январе выросло до шести эпизодов. Арестованному и отрицающему вину Энгелю Фаттахову предъявляют получение четырех взяток и два эпизода превышения полномочий, включая отчуждение в пользу семейной агрофирмы «Чишма» активов на 128 млн рублей.

По данным источников «Реального времени», показания против Фаттахова стали одним из условий досудебного соглашения с силовиками, заключенного экс-главой Тукаевского района Фаилом Камаевым. После его заключения Камаева выпустили из СИЗО под домашний арест и смягчили обвинение. Если раньше чиновника привлекали по пяти взяткам, включая две в особо крупном размере, то теперь три эпизода переквалифицировали в злоупотребление полномочиями, а размер двух взяток имуществом и услугами по результатам оценочных экспертиз с особо крупного размера уменьшился до крупного.

Под следствием и экс-руководитель исполкома Актанышского района Рустем Ильясов, подавший в отставку после водворения в СИЗО. Ему тоже инкриминируют взятку за содействие в получении госконтрактов, а также сбор «дани с предпринимателей» за право торговать на площадке Сабантуя, отметил руководитель регионального управления СК.

Где будут судить экс-главу КирМоса — пока неизвестно. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В ближайшее время перед судом предстанет бывший глава Кировского и Московского районов Сергей Миронов. Правда, пока неясно перед каким — решение по ходатайствам прокуратуры и адвокатов обвиняемого о переносе процесса за пределы КирМоса пока не принято.

В финальном обвинении экс-главы двух районов — четыре эпизода: злоупотребление полномочиями с согласованием задним числом перепланировки в помещениях своей матери, где открыли «Пятерочку», и три эпизода превышения полномочий с фиктивным трудоустройством в МУП «ДРЭУ» родни двух водителей служебной иномарки Миронова с целью оплаты их переработки. Ущерб по зарплатным эпизодам составляет 2,6 млн рублей. Обвинения в хищении этих средств сняли. Вину экс-глава отрицает.

По мере чтения доклада на экране появлялись снимки ВИП-фигурантов с заседаний по мере пресечения. Вспомнил выступающий и дело на 24 млн об аферах с субсидиями на покупку племенных лошадей и проведение праздников, и содействие в получении этих средств. Перед судом уже предстали экс-начальник и главбух управления племенным делом Минсельхоза РТ, вскоре начнется рассмотрение дела бывшего директора конезавода и казанского ипподрома Марата Гильфанова и его зама.

Арсеналом для борьбы с коррупционерами на высоких должностях глава Следкома по РТ считает добросовестных коллег и смежников. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Не уйдет от наказания директор Буинского драмтеатра Садриев, на системной основе занимавшийся присвоением средств. Попала в поле нашего зрения начальник Управления ЗАГС Нигматуллина, которая забирала у подчиненных часть выплаченных им премий за оцифровку актов гражданского состояния. За махинации с земельными участками привлекается председатель ПИЗО Альметьевского района Пузырева, — делился позицией силовиков Валерий Липский.

В числе ВИП-фигурантов назвали двух уже подсудимых руководителей Госстройнадзора Антона Болкисева и Ильнура Самигуллина и задержанного в конце года начальника отдела Минземимущества РТ Ильшата Аминова, которому предъявляют участие в бизнесе, злоупотребление полномочиями и аферу со сдачей в аренду имущества.

— Мы и в дальнейшем будем непримиримо бороться с коррупционерами, невзирая на их высокие посты и положение. Для решения этой задачи мы имеем арсенал в лице добросовестных следователей и коллег из других ведомств, — пообещал Липский и поблагодарил присутствующих руководителей-смежников за совместную работу.

Восемь тезисов генерала Липского и 38 возвращенных миллиардов

В наступившем 2025-м глава Следкома Татарстана обозначил девять основных задач. Первой назвал качество предварительного следствия и неукоснительное соблюдение прав участников уголовного судопроизводства, второй — усиление работы по расследованию тяжких и особо тяжких преступлений, включая работу по раскрытию «висяков» прошлых лет.

Тут докладчик напомнил дело главы одного из поселений Черемшанского района, которого ждет суд за преступления 2016—2019 годов. По версии следствия, работая учителем и тренером в школе, он совершил развратные действия и иные преступления сексуального характера в отношении учеников.

На 5 лет в воспитательную колонию уехали подростки-диверсанты за поджог релейного шкафа на железной дороге. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Далее Липский просил уделять особое внимание делам, где несовершеннолетние являются участниками либо потерпевшими, включая профилактику таких преступлений. Просил не забывать о привлечении тех, кто подталкивает детей и подростков на кривую дорожку.

Тут примером может служить дело о поджоге релейного шкафа и оборудования сотовой вышки под Челнами. Юных диверсантов Верховный суд Татарстана отправил на 5 лет в воспитательную колонию, а их совершеннолетнему приятелю Булату Ибрагимову, который разжег у подростков интерес к криминальному заработку и получил за них деньги, дали 17 лет «строгача».

Статус потерпевших по уголовным делам в 2024-м получили более 450 детей и подростков, причем некоторые — посмертно. Липский напомнил страшные истории двух матерей из Зеленодольска и Челнов в отношении четырехмесячных малышей. Первая, желая успокоить плачущего ребенка, «трясла его с такой силой, что сломала шейный отдел позвоночника. Ребенок умер». У второй в процессе укачивания дочка получила перелом теменной кости и ушиб головного мозга, но, к счастью, выжила. Мать приговорили к 3 годам колонии.

Для пополнения бюджета страны и республики силовиками мобилизованы все административные ресурсы, отметил докладчик. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также глава управления просил подчиненных обеспечить эффективность выявления и расследования хищений из бюджета по национальным проектам и республиканским программам. А еще — немедленно реагировать на нарушения в социально чувствительных сферах и принимать исчерпывающие меры к возмещению вреда от преступлений, его компенсации еще до направления дела в суд.

«Всего за 5 лет мы возместили обществу и государству ущерб в размере 38 млрд рублей, что является одним из самых высоких показателей в РФ среди следственных управлений», — поделился он значимой цифрой. Только в прошлом году для возможного возмещения по гражданским искам потерпевших либо иных взысканий в Татарстане с подачи следователей арестовали активы почти на 3 млрд рублей.

Для пополнения бюджета страны и республики мобилизованы все административные ресурсы, заверил Валерий Липский, озвучив цифру по возмещению налоговых долгов в 2 млрд рублей в 2024-м. «Уже по итогам января, Рустам Нургалиевич, 1 млрд налоговой задолженности мы обеспечили», — обратился он к главе республики. Еще одна показательная цифра — налоговые выплаты в 7 млрд рублей в рамках расследования уголовных дел директоров компаний-уклонистов и должников ФНС .

На коллегии отметили работу первого и третьего отделов по особо важным делам, их возглавляют Рамиль Билалов (слева) и Айрат Валеев (справа). Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Так, после погашения ущерба закрыли дело директора «Татмелиоводстроя» (205 млн рублей), руководителя компании «Део Логистик» (158 млн). Но отдали под суд главу «Стройинжиниринга» (141 млн) по обвинению в уклонении от уплаты налогов, несмотря на полное возмещение претензий ФНС.

По фактам затяжной невыплаты зарплаты возбудили за год 40 уголовных дел, в результате работодатели раскошелились на сумму 183 млн рублей (99% от ущерба по этой категории дел). В числе счастливчиков — 232 работника «Сферы строй» и директор компании, чье уголовное дело прекратили. Всего за 5 лет по зарплатным делам потерпевшие дождались выплат на 580 млн рублей.

Следующий тезис выступающего по задачам 2025 года — продолжать системную работу по профилактике и выявлению обстоятельств, которые облегчают, а то и провоцируют преступления и иные нарушения закона. Причем Липский просил обеспечить реальное устранение выявленных факторов. А еще — продолжать активную работу с обращениями граждан, добиваясь «восстановления нарушенных прав в каждом случае». За год в Следкоме по РТ рассмотрели 7 тысяч обращений и выслушали на личных приемах 11 тысяч человек.

Минниханов о переднем крае борьбы и законности в уголовных делах

Глава республики начал свое выступление перед следователями с напоминания о том, как серьезные вызовы, с которыми столкнулась Россия, повлияли на все сферы жизни. «Мы достойно с ними справляемся», — считает Рустам Минниханов. Он поблагодарил силовиков за принципиальность, добросовестный труд и ответственность: «Вы находитесь на переднем крае борьбы с преступностью. За каждым делом — человеческие судьбы...»

Рустам Минниханов поднял вопросы законности возбуждения дел и неотвратимости наказания. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он сообщил — республика готова помогать Следкому в решении поставленных задач. При этом попросил в 2025-м уделить больше внимания законности при возбуждении, расследовании уголовных дел и избрании меры пресечения. А еще — вопросам оснащения криминалистической техникой, сокращению сроков расследования и раскрытию преступлений, по которым не истекли сроки давности, а виновные не понесли наказания, потому что их пока не нашли.

По мнению главы республики, есть резервы для повышения эффекта от взаимодействия спецслужб, надзорных и контролирующих органов, и нужно исключить несогласованность в действиях следователя и оперативных служб. Примеры в речи Минниханова не звучали.

— Необходимо быть особенно внимательными ко всем проявлениям экстремизма, попыткам дестабилизировать ситуацию в республике и в стране в целом, — сделал акцент на больном раис республики. — Оградить людей, в первую очередь молодежь, от втягивания в террористические группы и радикальные экстремистские организации... При нейтрализации экстремистских структур нужно действовать максимально решительно.

Под руководством Дмитрия Филина новый, шестой отдел Следкома по РТ стал в 2024-м лидером по ВИП-фигурантам. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Глава республике полагает — проблема растущей преступности трудовых мигрантов требует новых подходов.

За что награждают следователей

Значительная часть резонансных дел в Татарстане в 2024-м пришлась на самый молодой отдел СК по особо важным делам. Помимо основной задачи по расследованию преступлений в сфере миграции он взял на себя расследование преступлений по ВИП-фигурантам в Закамье, но на этом не остановился. Так что теперь часть некогда высокопоставленных казанцев ездят на допросы из Казани в Челны, где находится штаб-квартира шестого отдела Следкома по РТ. Руководителя отдела Дмитрия Филина сегодня поощрили благодарностью полпреда президента в Приволжском округе.

От лица полпреда главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов отметил за высокий профессионализм, примерное и добросовестное исполнение служебных обязанностей замруководителя регионального Следкома Марселя Дулкарнаева и главу Высокогорского межрайонного отдела Рустема Мугинова.

Работу первого отдела и его руководителя высоко оценили и Липский, и Минниханов Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом сам Валерий Липский по итогам года назвал в тройке лучших отделов Елабужский МРСО под руководством Артура Ситдикова (за три года его работы на этой должности отдел отмечают уже второй раз), отдел по Вахитовскому району Казани и его начальника Рината Валеева, Альметьевский отдел во главе с Ильнуром Ахметгалимовым. Среди отделов по особо важным делам в тройке лидеров оказались первый отдел под руководством Рамиля Билалова, третий отдел и его глава Айрат Валеев, а также пятый, он же «налоговый», отдел, которым руководит Юрий Руденко.

Работу первого отдела по особо важным делам, где занимаются делами банд, ОПС, а также раскрытием преступлений в сфере терроризма и экстремизма, оценил и Рустам Минниханов, отметив благодарностями за образцовую службу и вклад в укрепление законности и правопорядка сразу трех — руководителя Рамиля Билалова, его зама Руслана Абдрахманова и следователя Айдара Нуруллина.

Благодарностью отметили следователя Айдара Нуруллина, который, в частности, отправил под суд ныне помилованную гражданку РФ и США. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Нуруллин занимался дошедшим до суда делом лидера ОПС «Кинопленка» Эльфата Сунгатуллина и заочно возбудил дело против казанского политолога в статусе иноагента Руслана Айсина*. А еще — предъявлял обвинение гражданке РФ и США, редактору изданий-иноагентов Алсу Курмашевой, которую в июле 2024-го осудили на 6,5 года, а в августе помиловали и освободили в рамках масштабного дипломатического обмена заключенными между Россией, США и Германией.

Благодарности главы республики сегодня был удостоен замруководителя четвертого («экономического») отдела Следкома по РТ Ильсур Сабирзянов.

«Все необходимое для успешного решения задач у нас есть — и желание, и энергия, и профессионализм», — оптимистично подвел итоги открытой части коллегии генерал Липский. О проблемах в работе говорили уже без приглашенных гостей и журналистов.