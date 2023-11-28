«Не скажу, что кристально чист»: обвиняемый в убийствах и банде лидер «Кинопленки» заявил о невиновности

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Советский райсуд Казани арестовал обвиняемого лидера ОПС «Кинопленка» Эльфата Сунгатуллина. На заседании он назвал оговором те преступления, которые ему инкриминируют, передает с заседания журналист «Реального времени».



— Не скажу, что кристально чист, но в этих преступлениях я не участвовал, — заявил Сунгатуллин на заседании суда.

Обвиняемого отправили в СИЗО до 25 декабря.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Эльфату Сунгатуллину — 61 год. Официально является безработным, холостым и разведенным. Несмотря на исчезновение из Казани еще в 2007-м, по-прежнему зарегистрирован здесь. Общался со СМИ в перерыве заседания он крайне осторожно. Обронил лишь пару фраз, что все эти годы жил нелегально и сейчас готов сотрудничать со следствием.

О заключении обвиняемого под стражу ходатайствовал старший следователь 1-го отдела Следкома по РТ Айдар Нуруллин. Он сообщил — дело в отношении этого и других скрывшихся 16 лет назад фигурантов «Кинопленки» выделили в отдельное производство.



— Сунгатуллин, Галиев и [Раиль] Шакуров (получил 20 лет колонии в 2011-м, — прим. ред.) в конце 90-х «сформировали вокруг себя по принципу личной преданности устойчивую группу лиц с единой целью — совершение тяжких и особо тяжких преступлений», — сообщил представитель СК, отметив, что одним из организаторов и руководителей преступного сообщества выступал задержанный Сунгатуллин. В марте 2008-го ему заочно предъявили обвинение и объявили в международный розыск за ряд тяжких преступлений, включая создание ОПС и банды, а также ряд убийств и похищение человека.

О заключении обвиняемого под стражу ходатайствовал старший следователь 1-го отдела Следкома по РТ Айдар Нуруллин. realnoevremya.ru/Максим Платонов

На протяжении нескольких лет оперативники получали информацию, что Ильфатея, как именовали Сунгатуллина в группировке, видели в ряде зарубежных стран. Тем удивительнее оказалась его поимка в Ростове-на-Дону, куда в эти выходные наведались борцы с организованной преступностью МВД Татарстана.

На данный момент Сунгатуллину предъявляют три убийства: именно по его указанию, как считают силовики, в декабре 1995-го был убит участник конкурирующей «бригады Ташкента» Макаров, а годом позже был похищен и застрелен на территории Зеленодольского лесничества другой участник той же «бригады» Донсков. В мае 1997-го жертвой стал некий Тухватуллин, застреленный активистом «Кинопленки» Смолиным. Следующее нападение было совершено на второстепенной дороге Зеленодольска, двое участников группировки пытались расстрелять автомобиль, но автомат заклинило, и этот эпизод проходит в деле как покушение на жизнь двоих человек.

Кроме того, Сунгатуллину вменяют две особо крупные кражи с территории компании «Тасма-Холдинг» в 2003 и 2005 годах, в одном случае были похищены титановые пластины весом 600 кг и оборудование — на сумму 2,3 млн рублей.

Как выяснилось на заседании суда, после задержания беглый криминальный лидер вину не признал, однако показания против него дали двое других обвиняемых по делу «Кинопленки» — Гараев и Нуретдинов.

— Учитывая характер преступлений и нахождение в международном розыске — может скрыться, оказать воздействие на свидетелей и потерпевших, создать условия для уклонения от уголовной ответственности, — аргументировал заключение задержанного под стражу следователь Нуруллин, подчеркивая, что тяжкими заболеваниями Сунгатуллин не страдает и медицинских препятствий для его переселения в СИЗО нет.

— Я не согласен. Оговор тут. Я не участвовал во всех преступлениях, — заявил из стеклянного «аквариума» бывший лидер «Кинопленки», добавив чуть позже, что кристально чистым не является... Впрочем, развивать тему своих грехов не стал.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В свою очередь представитель районной прокуратуры поддержала ходатайство следствия. Адвокат по назначению Арсений Бредихин был категорически против. Просил избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Однако суд доводы задержанного и его защитника не убедили.

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Ирина Плотникова