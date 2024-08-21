Превысил на 18 млн? За что в Казани судят ВИП-сотрудника Минсельхозпрода РТ

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Вахитовском суде Казани стартовал судебный процесс по делу о незаконной выдаче бюджетных субсидий на общую сумму 17 млн 850 тысяч рублей. Вину в превышении полномочий бывший начальник Главного сельхозуправления племенным делом в животноводстве Министерства сельского хозяйства Татарстана Ришат Зарипов не признает, сообщает с места журналист «Реального времени».



На старте процесса адвокат обвиняемого Максим Туртыгин, в прошлом — следователь ГСУ МВД Татарстана, просил суд об удалении журналистов из зала суда, ссылаясь на возможность оглашения личных тайн, медицинских диагнозов и движения средств по счетам. Суд в переводе процесса в закрытый режим на данной стадии отказал, отметив, что в дальнейшем часть заседаний, где будут исследоваться некоторые документы, будет проходить в отсутствие СМИ.

Обвинение по этому делу утверждал прокурор Татарстана Альберт Суяргулов. В данный момент его фабулу оглашает гособвинитель Михаил Житлов.

Еще до начала своего преследования Зарипов оставил госслужбу. В мае его задержали и по ходатайству Следкома водворили в СИЗО.

Сегодня на заседание подсудимого доставили под конвоем. В обвинении экс-сотрудника Минсельхозпрода — три эпизода превышения полномочий с подписанием соглашений о выдаче субсидий племконезаводу «Казанский» в 2018 и 2020 годах.

По версии силовиков, обвиняемый был в дружеских отношениях с Маратом Гильфановым, который в тот период возглавлял конезавод, и Сергеем Василенко, занимавшим пост директора казанского ипподрома. Гильфанова и Василенко в СК считают организаторами хищения средств на поддержку племенного коневодства путем предоставления в управление племенным делом сфабрикованных документов о закупках племенных лошадей ради компенсации 85% якобы понесенных затрат.



В первом эпизоде фигурируют 10 лошадок рысистых пород и 30 кобыл российской тяжеловозной породы. По версии следователей и прокуратуры, Зарипов знал о том, что 30 лошадок племенными не являются и в ООО «Агрофирма «Актай» они не закупались, но решил подписать документы на выдачу субсидии. В итоге Гильфанов и Василенко незаконно получили 10,3 млн рублей и похитили их, — считают сотрудники силовых ведомств.

Схожим образом в ноябре 2018-го племконезаводу одобрили и выплатили субсидию 1,3 млн за трех племенных жеребцов, якобы приобретенных у казанского ипподрома. Эти деньги, по мнению стороны обвинения, тоже похитили Василенко с Гильфанов.

В третьем эпизоде дела Зарипова говорится о закупке 12 племенных кобыл. Если верить документам на субсидию, этих лошадок конезавод приобретал у частного предпринимателя Самигуллина в 2020-м, за что получил из бюджета компенсацию затрат в 6,3 млн рублей.

Как отметил гособвинитель, действия Ришата Заипова повлекли подрыв авторитета госучреждений и их сотрудников, принимающих решения о предоставлении республиканских бюджетных субсидий, нарушили права и интересы управления племенным делом и причинили ущерб бюджету в особо крупном размере.



В мошенничествах с субсидиями обвиняют Гильфанова и Василенко. Последнего — заочно, он постоянно проживает в Турции и успел получить гражданство этой страны. Впрочем, известно — ни одно из обвинений в свой адрес Василенко не признает. Включая два эпизода дачи взяток подчиненной Зарипова — бывшему главбуху племенного управления Халиде Валиуллиной. Она же вину признала и уже предстала перед судом за получение мзды. Причем первый эпизод дела Валиуллиной касается ускорения выплаты субсидии на 10,3 млн рублей.



Не признает вину и Гильфанов, который в настоящее время знакомится с материалами своего дела вместе с бывшим заместителем директора ипподрома Рузелем Багавиевым. В отношении обоих избран запрет определенных действий. В числе обвинений — мошенничества, растраты, легализация преступных доходов и неправомерный оборот платежей. Вину эти фигуранты также не признают.

Сегодня же суд планировал выслушать представителя потерпевшего министерства и начать допросы свидетелей. Однако эти участники на заседание сегодня не пришли.

Кого еще привлекается к ответственности по делам о лошадях и субсидиях, почему Василенко настаивает на допросе в Турции и в чем призналась подчиненная Зарипова — в материале «Реального времени».