В деле бывшего вице-премьера РТ Фаттахова появился шестой эпизод
Под стражей до 21 марта оставил сегодня Набережночелнинский горсуд бывшего главу Актаныша и вице-премьера — министра образования Татарстана Энгеля Фаттахова. На заседании выяснилось — дело отставного чиновника выросло до шести эпизодов, передает журналист Chelny-biz.ru.
Фабула нового дела была засвечена ранее, когда Фаттахову вменили взятку 140 тысяч рублей за покровительство Актанышскому поставщику тепла с безвозмездной передачей 12 муниципальных котлов. Теперь факт этой передачи квалифицировали как превышение полномочий со стороны главы района.
На заседании по мере пресечения сам обвиняемый вновь просился под домашний арест, указывая, что условия содержания подрывают его здоровье. Однако суд не нашел оснований для более мягкой меры пресечения 63-летнему фигуранту.
Тем временем в Актаныше забуксовал процесс по иску прокурора, который оспаривает формулировку о добровольной отставке экс-главы и депутата.
Всего же в деле Фаттахова шесть эпизодов предполагаемых преступных действий, но ни один он не признает:
- по версии СК, представитель ПСК «Спецстрой» Алмаз Муртазин в обмен на покровительство чиновника и получение бюджетных контрактов занимался реконструкцией его дома в Актаныше, и стоимость его затрат в 2018—2020 годах потянула на 21,8 млн рублей;
- в тот же период, как полагают следователи, обвиняемый Фаттахов получил вознаграждение на 2,4 млн рублей от владельца компании «Теплосервис» Дилфата Нагимова — деньгами на счет агрофирмы «Чишма», имуществом и услугами;
- третий эпизод затрагивает период работы Фаттахова на посту вице-премьера — министра образования Татарстана. По версии силовиков, обвиняемый получил взятку от директора компании «Мастерстрой» — 2,1 млн рублей деньгами, а также имуществом и услугами еще на 12 млн рублей в пользу семейной агрофирмы «Чишма» в 2015—2017 годах. Со своей стороны подозреваемый посодействовал с подрядами под 200 млн на стройплощадках родного Актанышского района и Набережных Челнов;
- также Фаттахову на посту главы района инкриминируют взятку в 140 тысяч рублей за покровительство поставщику тепла «Коммунсервис-Актаныш» путем безвозмездной передачи в пользование 12 газовых котлов, находившихся в собственности муниципалитета;
- решение о передаче котлов оценили как превышение полномочий;
- самый крупный по сумме эпизод появился в деле 25 ноября 2024 года — по версии следствия, в 2016–2017 годах Фаттахов, занимая должности вице-премьера — министра образования РТ, превысил свои полномочия и вынудил директора актанышского ООО «Чишма» передать имущество на 128 млн рублей с лишним, включая строения, спецтехнику и скот, в пользу семейного ООО «Агрофирма Чишма».
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