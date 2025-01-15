В деле бывшего вице-премьера РТ Фаттахова появился шестой эпизод

Под стражей до 21 марта оставил сегодня Набережночелнинский горсуд бывшего главу Актаныша и вице-премьера — министра образования Татарстана Энгеля Фаттахова. На заседании выяснилось — дело отставного чиновника выросло до шести эпизодов, передает журналист Chelny-biz.ru.

Фабула нового дела была засвечена ранее, когда Фаттахову вменили взятку 140 тысяч рублей за покровительство Актанышскому поставщику тепла с безвозмездной передачей 12 муниципальных котлов. Теперь факт этой передачи квалифицировали как превышение полномочий со стороны главы района.

На заседании по мере пресечения сам обвиняемый вновь просился под домашний арест, указывая, что условия содержания подрывают его здоровье. Однако суд не нашел оснований для более мягкой меры пресечения 63-летнему фигуранту.

Тем временем в Актаныше забуксовал процесс по иску прокурора, который оспаривает формулировку о добровольной отставке экс-главы и депутата.

Всего же в деле Фаттахова шесть эпизодов предполагаемых преступных действий, но ни один он не признает: