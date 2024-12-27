Вину в давлении на главу и взятке отрицает: полковника БЭП Татарстана арестовали до 25 февраля

Фото: Ирина Плотникова

В СИЗО по решению Альметьевского горсуда только что отправили начальника межрайонного отдела БЭП управления МВД Татарстана Рафика Минабутдинова. Вину в требовании особо крупной взятки и превышении полномочий он отрицает.

Арест Минабутдинову избран по ходатайству СК до 25 февраля, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда. На заседании защита настаивала на более мягкой мере пресечения.

Напомним, сотрудники ФСБ и СК задержали Минабутдинова 25 декабря по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, полковник предложил знакомому подрядчику из «Пром-Транс-Энерго-Сервиса» (ПТЭС) организовать заключение контракта на ремонт здания центральной библиотеки Сармановского района за 5% от цены контракта. Общая сумма незаконного вознаграждения должна была составить 1 млн 950 тысяч рублей, из которых Минабутдинов, по данным спецслужб, успел получить только 240 тысяч рублей.

Период предполагаемого преступления обозначен сроком с 1 ноября 2023 года по 30 октября 2024-го. Как полагают следователи, ради получения взятки офицер МВД решил склонить главу Сармановского района к оформлению рекомендательного письма в адрес заказчика работ ГУП «Татлизинг» в интересах директора «ПТЭС», для чего организовал проверку деятельности администрации Сармановского района и родственников главы и при встрече с ним потребовал предоставить возможность заключения договора с указанной фирмой. По версии следствия, глава района был вынужден согласиться, однако в следующий раз, когда доверенный человек от Минабутдинова пришел и потребовал содействия в получении подрядов по другим объектам района, глава отказался. Через некоторое время информация о незаконных требованиях поступила в ФСБ.