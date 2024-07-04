За взятку креслом и побочный бизнес отдали под суд экс-начальника ГАИ Лениногорска

Сегодня Следком по Татарстану сообщил о завершении расследования дела бывшего начальника ГАИ по Лениногорскому району Айдара Хазиева. Перед судом он предстанет по обвинению в получении взятки и превышении полномочий, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя регионального управления СК Андрей Шептицкий.



По версии следствия, в 2023 году обвиняемый получил у знакомого заем в 1,4 млн рублей, на который купил КАМАЗ с прицепом-самосвалом, склонив свою родственницу сначала к оформлению транспорта на свое имя, а затем — к мнимой сделке о сдаче транспорта в аренду предпринимателю. Как полагают силовики, на самом деле техника использовалась в работе одного из сельских предприятий района, причем по указанию начальника ГАИ района его подчиненные не останавливали для досмотров вышеназванный КАМАЗ и другой транспорт того самого предприятия. При этом через псевдоарендатора капитан полиции получал доход от этих грузоперевозок — на общую сумму не менее 1,6 млн рублей.

Кроме того, Хазиеву предъявлено обвинение в получении взятки офисным креслом от лишенного водительских прав гражданина, который продолжал ездить по дорогам района. По версии следствия, начальник ГАИ запретил подчиненным останавливать авто этого гражданина.

Вину Хазиев не признает. Его обвинение утвердил прокурор Татарстана. Дело направлено в Лениногорский суд.