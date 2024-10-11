Следком России: VIP-инспектор Госстройнадзора из Татарстана предстанет перед судом по факту коррупции

Фото: Динар Фатыхов

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего замруководителя Северо-Восточного территориального органа Госстройнадзора Татарстана Антона Болкисева, обвиняемого в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.

Следствие установило, что в период с 2019 по 2022 год обвиняемый получал взятки от представителей подрядных организаций за беспрепятственный прием документов о соблюдении строительных норм и за покровительство во время проверок на объектах строительства.

В частности, он получил 420 тыс. рублей от представителя компании, которая занималась строительством многоэтажного дома и подземной парковки в Набережных Челнах.

В ходе расследования было установлено пять фактов получения взяток на общую сумму более одного миллиона рублей.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Он признал свою вину в полном объеме и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения в особом порядке.

Рената Валеева