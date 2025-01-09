Верховный суд Татарстана решит — где судить экс-главу КирМоса

Фото: Динар Фатыхов

Московский райсуд Казани не будет рассматривать дело бывшего главы двух районов Казани Сергея Миронова. Вместе с материалами в 23 томах в суд под Новый Год поступили ходатайства о переносе процесса за пределы бывшей вотчины обвиняемого, и они уже удовлетворены.

По данным «Реального времени», в своих ходатайствах прокуратура Татарстана и адвокаты обвиняемого просили решить вопрос об изменении подсудности и не судить бывшего главу КирМоса, ни в Московском, ни в Кировском районах — по месту совершения предполагаемых преступлении, чтобы обеспечить объективность разбирательства.

Самостоятельно рассматривать данные ходатайства Московский райсуд не стал — вынес решение о направлении дела Миронова в вышестоящую инстанцию. Теперь вопрос, где его судить, будет решать Верховный суд Татарстана.

Напомним, финальное обвинение экс-главе двух районов утверждал Альберт Суяргулов. В нем — четыре эпизода: злоупотребление полномочиями с согласованием задним числом перепланировки в помещениях своей матери, где открыли «Пятерочку», и три эпизода превышения полномочий с фиктивным трудоустройством в МУП «ДРЭУ» родни двух водителей служебной иномарки Миронова. Ущерб от зарплатным эпизодам составляет 2,6 млн рублей. При этом обвинения в хищении этих средств мошенническим путем с бывшего чиновника сняли. Вину он не признает.

Уголовным дело Сергея Миронова стало лишь в прошлом году, но фактически его преследование началось еще в 2023-м — с прокурорского иска о «раскулачивании» руководителя и его родни на 308 млн рублей. Решение по иску не принято до сих пор, однако глава успел потерять должность по утрате доверия и оказаться в СИЗО.