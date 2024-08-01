Путин подписал указы о помиловании осужденных, вывезенных из России
Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании осужденных в стране 17 человек, сообщает пресс-служба Кремля. Среди них Пол Уилан, Эван Гершкович, Кевин Лик, Демури Воронин другие.
Также в списке : Владимир Кара-Мурза*, Алсу Курмашева*, Лилия Чанышева, Вадим Останин, Ксения Фадеева**, Александра Скочиленко, Илья Яшин*, Андрей Пивоваров, Олег Орлов*.
Решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.
— Российская сторона благодарна президенту Белоруссии А.Г. Лукашенко за жест доброй воли и помилование приговоренного к смертной казни гражданина ФРГ Р. Кригера. Также в Москве признательны руководству всех стран, оказавших содействие в подготовке обмена, — сообщают в Кремле.
Как сообщает турецкий телеканал NTV, обмен 26 заключенными состоялся в аэропорту Анкары.
Справка
*признаны Минюстом России иноагентами
** включены Росфинмониторингом в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
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