Путин подписал указы о помиловании осужденных, вывезенных из России

Фото: скриншот трансляции ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании осужденных в стране 17 человек, сообщает пресс-служба Кремля. Среди них Пол Уилан, Эван Гершкович, Кевин Лик, Демури Воронин другие.

Также в списке : Владимир Кара-Мурза*, Алсу Курмашева*, Лилия Чанышева, Вадим Останин, Ксения Фадеева**, Александра Скочиленко, Илья Яшин*, Андрей Пивоваров, Олег Орлов*.

Решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.

— Российская сторона благодарна президенту Белоруссии А.Г. Лукашенко за жест доброй воли и помилование приговоренного к смертной казни гражданина ФРГ Р. Кригера. Также в Москве признательны руководству всех стран, оказавших содействие в подготовке обмена, — сообщают в Кремле.

Как сообщает турецкий телеканал NTV, обмен 26 заключенными состоялся в аэропорту Анкары.