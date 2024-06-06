Железная дорога в колонию на 27 лет: челнинских пацанов признали диверсантами

Фото: Ирина Плотникова

Пытались подорвать обороноспособность и экономическую безопасность России в интересах Украины — к такому выводу сегодня пришла коллегия из трех судей Верховного суда Татарстана по делу трех челнинцев 16—20 лет, обвиняемых по делу о двух диверсионных поджогах на железной дороге и вышке сотовой связи в Тукаевском районе. Старшему из подсудимых следующие 17 лет предстоит провести в колонии строгого режима, двое младших получили по 5 лет воспитательной колонии. В последнем слове парни молили о мягком наказании, каялись в глупости и обещали приносить пользу обществу.

«С 13 лет меня никто не воспитывал»



На финальное заседание в суд приехали родственники, знакомые и друзья подсудимых. С учетом наплыва слушателей в зал Верховного суда РТ прибыл усиленный наряд приставов, но их вмешательство не потребовалось.

Младшие из подсудимых сегодня скрыли свои лица под медицинскими масками, а вот их 20-летний приятель Булат Ибрагимов, наоборот, прятаться от камер, как обычно, не стал. Он заготовил речь на нескольких листах и зачитал ее в надежде повлиять на итоговое решение.

Напомним, в прениях прокурор Алсу Хабибуллина предлагала для Ибрагимова 20-летний срок в тюрьме и колонии строгого режима по двум эпизодам содействия диверсионной деятельности и двум эпизодам вовлечения несовершеннолетних в тяжкие преступления. Для двух вовлеченных она предложила по 8 лет воспитательной колонии. Третий из соучастников поджогов был признан судом свидетелем, поскольку не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. Кроме того, гособвинитель просила суд о конфискации мобильников фигурантов как орудий преступления и взыскания с подсудимых 460 долларов, полученных Ибрагимовым в качестве вознаграждения за две антироссийские акции.

«Я никак не уговаривал парней на поджог. Не угрожал и не убеждал их», — говорил сегодня утром в последнем слове Булат Ибрагимов — недоучившийся учитель физкультуры, ранее судимый за кражу, задолжавший 600 тысяч рублей, по данным службы приставов. Ранее в суде звучали свидетельские показания, что Ибрагимов увлекался азартными играми и подумывал поправить свое положение не только поджогами, но и подрывом большого торгового центра в Челнах.

Ибрагимов уверял суд — с мальчишками он общался на равных, не был для них авторитетом и в преступление не вовлекал. «Когда я передавал информацию, то даже не знал, что нужно совершить поджог, не знал, где находятся объекты. Их координаты передали гораздо позже, когда Миша (младший из поджигателей — ныне свидетель, — прим. ред.) был готов идти на поджог», — заявил старший из подсудимых со ссылкой на показания самих парней. Упомянутая им «информация» была веб-предложением о заработке.

«Я, конечно, виноват, что передал информацию. Но у меня не было никакого умысла на подрыв экономической безопасности и обороноспособности России. Не могу согласиться с обвинением по ч. 4 ст. 281.1 УК РФ (содействие диверсионной деятельности, — прим. ред.)», — сообщил Ибрагимов и поделился с судом проблемами своего здоровья и детства:

— Я очень переживаю. За последний год много раз обращался к психиатру. У меня начались проблемы с желудком, поэтому я ездил в больницу. За 4 месяца в СИЗО я похудел на 17 кг... С 13 лет, когда развелись мои родители, меня никто не воспитывал. Отец за мной не следил, часто избивал и не работал. Он не платил алименты и не платил за квартиру. Часто мне приходилось жить у моей бабушки и моих друзей... Я очень хотел бы восстановиться в учебе, быть рядом с родными. Прошу учесть мой молодой возраст и строго не наказывать.

Заметим, ранее в суде мать Ибрагимова сообщала, что была вынуждена оставить мужа из-за насилия в семье. Сына забрала с собой, в другой город, но он сбежал... И сбегал еще несколько раз...

Свои действия этот подсудимый просил оценивать как подстрекательство к двум поджогам с целью умышленного уничтожения чужого имущества. К слову, такую же квалификацию, без подстрекательства, суду предлагали адвокаты двух 17-летних подсудимых.

«Я сожалею, что не остановил все это... Я не преступник»

Далее к свидетельской трибуне вышел 17-летний Айрат, признавший вину по эпизоду поджога релейного шкафа на железной дороге:

— Искренне прошу прощения у всех, кому я мог как-то навредить. Злого умысла у меня не было... Когда это произошло, мне было всего 16 лет. Я и представить не мог, что это так может все плохо закончиться. На тот момент я вообще не осознавал свои действия. Сейчас я все понимаю и раскаиваюсь...

Первое преступление, в котором обвиняли предполагаемых диверсантов, было совершено в ночь с 20 на 21 марта 2023 года в Тукаевском районе Татарстана. По версии следствия, тогда трое подростков-девятиклассников одной челнинской школы — Айрат, Леша и Миша (имена несовершеннолетних изменены, — прим. ред.), четко исполняя указания Ибрагимова, полученные от анонимного заказчика (заказчиков), совершили поджог и вывели из строя релейный шкаф светофора на железнодорожном перегоне «Автозаводская — Сидоровка», за что получили по 1 тысяче рублей, 6 тысяч остались у Ибрагимова. Указанный участок пути принадлежит ООО «Промжелдортранс-сервис», дочерней компании ПАО «КАМАЗ», но используется для отправки грузов целого ряда предприятий, включая те, что поставляют технику на СВО. Скорость движения составов после ЧП была снижена до 20 км/ч, чтобы исключить сход либо столкновение движущихся составов. На процессе выяснилось — все последствия поджога не устранены до сих пор.

На следующую акцию Ибрагимов, как настаивали в СК и прокуратуре, отправил лишь самого младшего из диверсантов — Мишу. И тот вечером 22 марта 2023 года вывел из строя оборудование базовой станции оператора сети «Теле 2» в поселке Заречье, он же «Простоквашино», Тукаевского района. В результате поджога климатического шкафа сгорели электрический и радиорелейный кабели, температурный датчик и вентилятор охлаждения станции, а пользователи сети в радиусе двух километров лишились мобильной связи почти на 15 часов. Впрочем, сети других операторов продолжали работать. За эту антироссийскую акцию Ибрагимов получил от анонимного заказчика 25,6 тысячи в рублях, но с исполнителем делиться не стал — обвинил в нарушении правил конспирации.



Дело в том, что юный поджигатель успел засветиться на камерах многоквартирного дома, когда повредил домофон. А потому уже по дороге из «Простоквашино» получил звонок — его ищут, и поделился этой информацией с Ибрагимовым. Тот тут же принял решение — покинуть город вместе с одним из приятелей. Однако уже 23 марта был задержан в Казани и вот уже больше года содержится под стражей. К слову, в ходе судебного допроса старший из подсудимых попытался возложить вину за оба поджога на самого юного участника акций — дескать, это он хотел заработать любой ценой, сам подыскивал подельников, покупал бензин и прочее... Тогда как сам Ибрагимов, по его версии, лишь нашел по просьбе мальчишки объявление о «подработке» в Сети, в котором говорилось о выполнении определенной работы, но о поджогах на железной дороге даже не упоминалось.

Сами же подростки на суде обвинили Ибрагимова во лжи. Заметим, двое обвиняемых, 16 и 17 лет, в период предварительного и судебного следствия продолжали жить и учиться в техникуме — один на токаря, другой — на оператора станков с программным управлением.

Свою речь Айрат читал суду по тетради, но на словах о своем будущем и матери не смог сдержать слез. И очень долго не мог успокоиться. Вытирал слезы капюшоном своей толстовки:

— Прошу оставить меня на свободе, чтобы я мог доучиться и получить образование, заниматься спортом, ставить цели и достигать их, работать, помогать своей маме... За ней некому смотреть, кроме меня. Брат живет со своей семьей... Я оступился, очень об этом сожалею. Но я прошу дать мне шанс все исправить и жить с миром... Я сожалею, что не остановил все это. Сейчас бы я поступил иначе... Готов понести любое наказание, кроме лишения свободы. Я не преступник...

«У бабушки сегодня день рождения. Не хочу портить ее праздник»

Без шпаргалки с последним словом выступил 17-летний Алексей, ранее игравший вместе с Айратом в одной спортивной команде. К слову, в день поджога оба пропустили тренировку. А уже после поджога, в мае 2023-го, Леша получил на ледовом корте тяжелейшую травму головы. Так оборвалась его карьера профессионального спортсмена — а он начал заниматься еще в 3 года, и начались походы по врачам, ухудшилось зрение, начались регулярные обследования на томографе. Заметим, растят этого парня и его сестренку не родители, а старшее поколение.

— Пожалуйста, если можете, не лишайте меня свободы. Хочу сегодня вернуться домой и быть вместе с бабушкой, дедушкой и девятилетней сестренкой. У бабушки сегодня день рождения... Не хочу портить ее праздник, — не удержался от слез подсудимый.

А дальше он поделился совпадениями — в день преступления семья отмечала день рождения дедушки, а сам Леша отметил 17-летие в день старта этого уголовного процесса в суде. Он напомнил — получает нужную в Челнах профессию наладчика станков: «Для меня уже выделено место на КАМАЗе, где я могу после обучения работать. Я выхожу круглым отличником».

По словам Алексея, никаких преступных действий он не совершал — просто поехал вместе с парнями и оказался не в том месте, не в то время:

— Никакого умысла на диверсию не было. Прошу, пожалуйста, еще миллион раз могу повторить — не лишайте меня свободы. Не хочу сидеть за решеткой. Дома я буду учиться, работать, помогать... Клянусь вам, такого больше никогда в жизни не повторится!

Как наказывают юных «наемников» в других регионах страны

В совещательной комнате судьи провели около трех часов и вынесли обвинительный приговор. Ибрагимова признали виновным по двум эпизодам подстрекательства к тяжким преступлениям и в содействии диверсиям, включая подготовку и выделение средств на закупку горючего и оплату такси. Наказанием для него станут 17 лет лишения свободы: первые три года — в условиях тюрьмы, далее — в колонии строгого режима. Наказание назначено с учетом неотбытого срока исправительных работ по приговору Зеленодольского суда о краже, который был вынесен в 2022 году.

Двух 17-летних парней признали участниками одной диверсии и приговорили каждого к 5 годам воспитательной колонии. Парни и их родные были явно расстроены, обнялись напоследок и споро начали снимать поясные ремни и другие запрещенные за решеткой предметы. С несовершеннолетних подсудимых суд взыскал еще по 1 тысяче рублей — вознаграждение за антироссийскую акцию. Ибрагимову на тех же основаниях предстоит возместить более 33 тысяч. Также в доход государства конфискованы мобильники осужденных.

Оглашенный сегодня приговор — первый в Татарстане по делу о диверсии с участием подростков. Адвокаты уже заявили, что он будет обжалован.

Напомним, в числе доказательств обвинения в суде изучали запрещенную в РФ электронную книгу бойца террористической организации, с весьма подробными инструкциями — как террорист может работать в одиночку, как проводить очную и заочную вербовку, соблюдать конспирацию, переделывать и изготавливать оружие, взрывчатку. А еще исследовали 30-секундную видеозапись поджога, опубликованную на странице запрещенной в РФ террористической организации «Легион «Свобода России» в марте 2023-го. В кадр попала рука с пальцами, поднятыми для обозначения знака «V» — на фоне горящего релейного шкафа. Как позже объясняли обвиняемые, такой знак и съемка процесса были обязательным условием получения средств. Публикация сопровождалась словами об атаке неизвестных «партизан» под Челнами и антироссийскими угрозами.



Между тем подобные атаки на обороноспособность страны силами малолеток предпринимаются по всей стране. И часть дел уже дошли до приговоров:

В марте текущего года в Кемеровской области в колонию общего режима на 5 лет и 6 месяцев отправили подсудимого, который годом ранее за 5 тысяч рублей поджег релейный шкаф на одной из станций Западно-Сибирской железной дороги. На момент преступления парню было 17 лет.

В том же месяце по приговору Пензенского облсуда 17-летнего поджигателя наказали 8 годами воспитательной колонии. Трое его старших подельников получили по 11 лет колонии строгого режима (при этом первые два года им предстоит провести в тюрьме).

В апреле 16-летний подросток из Кировской области получил 6 лет воспитательной колонии за поджог релейного шкафа на железнодорожном перегоне Горьковской железной дороги в сентябре 2023-го. Его 18-летний соучастник в этой диверсии приговорен к 6 годам и 3 месяцам колонии общего режима. За выполнение этого «задания» в интересах Украины парням выплатили 10 тысяч рублей.

В мае в Санкт-Петербурге за прошлогоднюю акцию на Октябрьской железной дороге за решетку отправили еще двух подростков — одному назначили наказание в 4 года воспитательной колонии, срок другого — вдвое меньше. Установлено: оба были подписчиками сообщества, признанного в России террористической организацией, и взялись по заданию куратора поджечь локомотив. А когда не нашли его на путях, решили поджечь с помощью «коктейля Молотова» релейный шкаф. Свои действия эти парни, как и челнинцы, снимали на камеру. Это было условием заказчика. Действия этих малолеток суд признал террористическим актом.

В мае Томский областной суд приговорил к 4,5 года воспитательной колонии 17-летнего — за диверсионный поджог опоры контактной сети на участке пути Западно-Сибирской железной дороги в сентябре 2023-го.

5 июня, то есть за день до казанского приговора, в России дошло до финала первое в России дело о создании диверсионного сообщества и использовании детей для поджогов. Второй Западный окружной военный суд признал виновными в этих преступлениях двоих. Кирилл Горьков получил 22 года лишения свободы со штрафом 200 тысяч (первые 5 лет — в тюрьме, дальше — в колонии строгого режима). Его сообщник Евгений Заичкин наказан 17 годами колонии со штрафом 250 тысяч рублей (первые три года — в тюрьме). Осужденные являются двоюродными братьями. Ранее привлекались за покупку наркотиков, угон, незаконное пересечение границы и мошенничества. В ходе следствия Заичкин признавался в поджоге одного шкафа на железной дороге, Горьков — в трех поджогах и привлечении к этому несовершеннолетних.



1 / 17 realnpevremya.ru/Динар Фатыхов

realnpevremya.ru/Динар Фатыхов

realnpevremya.ru/Динар Фатыхов

realnpevremya.ru/Ирина Плотникова

realnpevremya.ru/Ирина Плотникова

realnpevremya.ru/Ирина Плотникова

realnpevremya.ru/Ирина Плотникова

realnpevremya.ru/Динар Фатыхов

realnpevremya.ru/Динар Фатыхов

realnpevremya.ru/Динар Фатыхов

realnpevremya.ru/Динар Фатыхов

realnpevremya.ru/Динар Фатыхов

realnpevremya.ru/Динар Фатыхов

realnpevremya.ru/Динар Фатыхов

realnpevremya.ru/Динар Фатыхов

realnpevremya.ru/Динар Фатыхов



Ирина Плотникова