Визит Нарендры Моди в Россию, фосфорный завод в Татарстане, ВСМ Москва — Петербург
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 8 июля.
- Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Россию с официальным визитом. Его самолет приземлился в московском аэропорту Внуково-2. Нарендру Моди встретил вице-премьер России Денис Мантуров.
- В Татарстане на территории ОЭЗ «Алабуга» планируется построить завод по производству фосфора и его переделов. Соответствующее соглашение на «Иннопроме-2024» в Екатеринбурге сегодня подписали раис Татарстана Рустам Минниханов, министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и генеральный директор ООО «Рикофлот» Амин Хейдарзадех.
- Правительство России подписало соглашение о строительстве высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. По словам Михаила Мишустина, реализация проекта уже началась. Протяженность новой железнодорожной линии составит почти 680 км.
- Президент России Владимир Путин включил вице-премьера Татьяну Голикову в состав совета при президенте по межнациональным отношениям. Своим указом глава государства также исключил из состава совета Геннадия Семигина и Дмитрия Чернышенко.
- Сегодня в Госсовете Татарстана проводили в последний путь создателя единой отечественной общевойсковой системы государственного радиолокационного опознавания «Пароль» — «Свой — чужой», первого директора Казанского научно-исследовательского института радиоэлектроники, почетного гражданина Казани, лауреата Ленинской и Государственной премий, Героя Социалистического Труда, экс-председателя общественной организации «Герои Татарстана» Ильдуса Мостюкова.
- Президент России Владимир Путин поручил проиндексировать выплаты по уходу за детьми с ограниченными возможностями. В настоящее время выплата по уходу составляет 10 тысяч рублей.
- В Казани в Дербышках на реконструкцию закрыли здание, в котором раньше работал супермаркет «Бахетле». На дверях появилось объявление, что магазин закрыт на реконструкцию, а с самого сооружения в эти дни сняли вывеску. Как сообщили «Реальному времени», скорее всего, в него въедет «Спар».
- Сегодня стало известно о кадровых перестановках в руководстве Балтийского флота. Новым командующим стал вице-адмирал Сергей Липилин, а бывший командующий вице-адмирал Владимир Воробьев занял должность заместителя главнокомандующего ВМФ РФ.
- Минздрав и Роспотребнадзор одобрили законопроект о штрафах для родителей, чьи дети в возрасте до 16 лет употребляют табачную и никотинсодержащую продукцию. Правительство напомнило о схожем законопроекте, который находится на рассмотрении в Госдуме. Этот проект закона предполагает увеличение размера штрафов по статье 14.53 КоАП.
- Глава Рособрнадзора Анзор Музаев объявил о сборе предложений по внесению изменений в Единый государственный экзамен. Сбор предложений продлится с 8 июля по 15 августа.
- Пожар в Старополтавском районе Волгоградской области был ликвидирован на третьи сутки тушения. С 5 июля возле села Салтово горела хвойная подстилка в сосновом лесу. Угрозы населенному пункту не было, но администрация района объявила режим повышенной готовности из-за пожара.
- Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому пенсии работающих пенсионеров будут индексироваться с 2025 года. В конце июня эту инициативу одобрила Государственная дума. По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, решение затронет 7,87 млн человек. Оно позволит сохранить в экономике работоспособных граждан, которые будут выходить на пенсию, но продолжат работать.
- Президент России Владимир Путин поддержал инициативу разрешить выплату неистраченных остатков средств материнского капитала, начав с суммы в 10 тысяч рублей. Глава государства отметил, что обсуждал эту ситуацию с вице-премьером Татьяной Голиковой.
Ключевые события 866-го дня специальной военной операции на Украине
- Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, пять реактивных снарядов HIMARS производства США и 30 беспилотных летательных аппаратов.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 344 беспилотных летательных аппарата, 540 зенитных ракетных комплексов, 16 528 танков и других боевых бронированных машин, 1 369 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11 556 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 453 единицы специальной военной автомобильной техники.
Елизавета Пуншева
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