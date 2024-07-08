Вице-адмирал Сергей Липилин назначен командующим Балтийским флотом

Сегодня стало известно о кадровых перестановках в руководстве Балтийского флота. Новым командующим стал вице-адмирал Сергей Липилин, а бывший командующий вице-адмирал Владимир Воробьев занял должность заместителя главнокомандующего ВМФ РФ.



Как сообщает пресс-служба Балтфота, нового командующего представил личному составу флота главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев.

Сергей Липилин родился 26 августа 1965 года в Нижнеудинске Иркутской области. После прохождения службы на различных кораблях и должностях он с 2014 по 2018 год занимал пост командующего войсками и силами на Северо-Востоке России. С 2018 по 2021 год проходил службу в должности заместителя командующего Черноморским флотом, после чего был назначен начальником штаба — первым заместителем командующего Балтийским флотом.

Владимир Воробьев, занявший должность заместителя главкома ВМФ, ранее был командиром дивизии атомных подводных лодок, заместителем командира эскадры подводных лодок и начальником управления боевой подготовки Северного флота. В 2019 году он окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ и был назначен первым заместителем командующего флотом — начальником штаба Балтийского флота, а затем возглавил штаб Северного флота. Осенью 2021 года он принял должность заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ, а весной 2023 года был назначен командующим Балтийским флотом.