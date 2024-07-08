В Волгоградской области спустя трое суток удалось потушить лесной пожар

Фото: Динар Фатыхов

Пожар в Старополтавском районе Волгоградской области был ликвидирован на третьи сутки тушения, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, с 5 июля возле села Салтово горела хвойная подстилка в сосновом лесу. Угрозы населенному пункту не было, но администрация района объявила режим повышенной готовности из-за пожара.

Возгорание было полностью ликвидировано 8 июля в 4.55 по московскому времени.

Кроме того, Рослесхоз сообщил, что за прошедшие сутки в 26 регионах России потушили 88 лесных пожаров. Продолжается тушение 349 лесных пожаров в 19 субъектах страны.

Борьбу с огнем в лесах ведут 6 651 человек, 757 единиц спецтехники и 162 воздушных судна.