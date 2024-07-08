Рособрнадзор начал сбор предложений по изменению ЕГЭ
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев объявил о сборе предложений по внесению изменений в Единый государственный экзамен. Сбор предложений продлится с 8 июля по 15 августа.
Всероссийское общественное обсуждение необходимости нововведений запланировано на последнюю неделю августа 2024 года. Это будет сделано для определения того, какие изменения требуются и насколько они актуальны.
Ранее первый заместитель председателя Комитета по просвещению Госдумы Яна Лантратова сообщила, что в октябре планируется рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ. Однако сразу же после этого Торгово-промышленная палата России выступила против этого законопроекта.
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