Рособрнадзор начал сбор предложений по изменению ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев объявил о сборе предложений по внесению изменений в Единый государственный экзамен. Сбор предложений продлится с 8 июля по 15 августа.

Всероссийское общественное обсуждение необходимости нововведений запланировано на последнюю неделю августа 2024 года. Это будет сделано для определения того, какие изменения требуются и насколько они актуальны.

Ранее первый заместитель председателя Комитета по просвещению Госдумы Яна Лантратова сообщила, что в октябре планируется рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ. Однако сразу же после этого Торгово-промышленная палата России выступила против этого законопроекта.