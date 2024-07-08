«Проект обеспечит технологический суверенитет»: в Татарстане построят фосфорный завод

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

До 100 тысяч тонн фосфорной кислоты в республике

В Татарстане на территории ОЭЗ «Алабуга» планируется построить завод по производству фосфора и его переделов. Соответствующее соглашение на «Иннопроме-2024» в Екатеринбурге сегодня подписали раис Татарстана Рустам Минниханов, министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и генеральный директор ООО «Рикофлот» Амин Хейдарзадех, сообщает пресс-служба Минпромторга страны.

— Сегодня мы подписали трехстороннее соглашение, в рамках которого планируется строительство завода по производству фосфора и его переделов на территории ОЭЗ «Алабуга» в Республике Татарстан компанией «Рикофлот». Предприятие планирует обеспечить производственные мощности в 25 тысяч тонн в год с последующим расширением производства фосфорной кислоты в 100 тысяч тонн, — подчеркнул Антон Алиханов.



На «Иннопроме-2024" в Екатеринбурге сегодня подписали соглашение о строительстве фосфорного завода в Татарстане. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

«Проект позволит покрыть спрос на продукцию»

Выступая в рамках подписания соглашения о взаимодействии между Минпромторгом России, республикой и «Рикофлотом», он также отметил, что предприятие решит давнюю проблему с обеспечением республики собственными фосфорными удобрениями:

— Проект позволит покрыть спрос на данную продукцию на отечественном рынке и обеспечит технологический суверенитет в отрасли. Помимо этого, будет создано порядка 100 рабочих мест в Республике Татарстан. Отмечу, что проект также обеспечит выполнение перечня инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года, госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» и достижение целей Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года».

Оказалось, что сложные удобрения с фосфором и калием в составе до сих пор не производили в регионе. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В настоящее время на заводе «Аммоний» в Татарстане выпускают в основном азотные удобрения, а фосфорные завозят из-за пределов республики. Оказалось, что сложные удобрения с фосфором и калием в составе до сих пор не производили в регионе. Так что новый завод покроет дефицит этой продукции.



Однако пока не ясно, где будут брать сырье для этого предприятия, поскольку в Татарстане его практически нет. Есть небольшой тетюшский карьер, где добывают фосфорсодержащие породы, но этого объема явно не хватит.

Елизавета Пуншева