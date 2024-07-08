Президент России подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

Фото: Роман Хасаев

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому пенсии работающих пенсионеров будут индексироваться с 2025 года, сообщает РИА «Новости».

В конце июня эту инициативу одобрила Государственная дума. По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, решение затронет 7,87 млн человек. Оно позволит сохранить в экономике работоспособных граждан, которые будут выходить на пенсию, но продолжат работать, в том числе в сферах, где наблюдается большой дефицит специалистов. В правительстве отметили, что среднее повышение составит не менее 1 300 рублей.

В июне замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что выплаты работающим пенсионерам будут рассчитываться исходя из потенциального размера пенсии, которую человек получал бы с учетом всех индексаций с 2016 года.