Владимир Путин включил Татьяну Голикову в состав совета при президенте по межнациональным отношениям
Президент России Владимир Путин включил вице-премьера Татьяну Голикову в состав совета при президенте по межнациональным отношениям, сообщает РИА «Новости».
Своим указом глава государства также исключил из состава совета Геннадия Семигина и Дмитрия Чернышенко.
В середине июня Владимир Путин также утвердил новый состав комиссии, занимающейся вопросами военно-технического сотрудничества страны с зарубежными государствами.
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