Новости общества

00:19 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Владимир Путин включил Татьяну Голикову в состав совета при президенте по межнациональным отношениям

17:35, 08.07.2024
Владимир Путин включил Татьяну Голикову в состав совета при президенте по межнациональным отношениям
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин включил вице-премьера Татьяну Голикову в состав совета при президенте по межнациональным отношениям, сообщает РИА «Новости».

Своим указом глава государства также исключил из состава совета Геннадия Семигина и Дмитрия Чернышенко.

В середине июня Владимир Путин также утвердил новый состав комиссии, занимающейся вопросами военно-технического сотрудничества страны с зарубежными государствами.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также