Президент России поддержал идею о выплате неистраченных остатков материнского капитала

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Президент России Владимир Путин поддержал инициативу разрешить выплату неистраченных остатков средств материнского капитала, начав с суммы в 10 тысяч рублей. Глава государства отметил, что обсуждал эту ситуацию с вице-премьером Татьяной Голиковой, сообщает ТАСС.

— После того как люди расходуют основную часть материнского капитала, остается какая-то небольшая сумма, с которой вроде как уже и сделать ничего нельзя, — прокомментировал ситуацию президент.

Глава государства подчеркнул, что необходимо разрешить людям использовать оставшиеся деньги. Владимир Путин добавил, что для начала будет установлена сумма в 10 тыс. рублей, в дальнейшем она может измениться. Татьяна Голикова отметила, что всего будет выплачено недотраченных средств маткапитала на 1,5 млрд рублей.

В начале мая в Госдуму также внесли законопроект, по которому в России могут разрешить использование материнского капитала для улучшения жилищных условий сразу после рождения ребенка.