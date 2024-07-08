Владимир Путин поручил проиндексировать выплаты по уходу за детьми с ограниченными возможностями
Президент России Владимир Путин поручил проиндексировать выплаты по уходу за детьми с ограниченными возможностями, сообщает ТАСС.
В настоящее время выплата по уходу составляет 10 тыс. рублей.
Стоит подчеркнуть, что последний раз повышение выплат произошло в 2019 году. Тогда Владимир Путин подписал указ о повышении ежемесячных выплат гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.
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