Премьер-министр Индии прибыл в Россию

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Россию с официальным визитом. Его самолет приземлился в московском аэропорту Внуково-2. Нарендра Моди встретил вице-премьер России Денис Мантуров, сообщает ТАСС.

Премьер-министр Индии пробудет с визитом в России с 8 по 9 июня. Данная поездка для Нарендра Моди стала первой после вступления в должность в третий раз.

Стоит подчеркнуть, что в рамках своего визита Нарендра Моди обсудит с президентом России Владимиром Путиным разработку механизмов быстрого перевода денег и использование национальных банковских карт.