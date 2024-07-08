Минздрав и Роспотребнадзор поддержали штрафы для родителей за курение несовершеннолетних

Фото: Динар Фатыхов

Минздрав и Роспотребнадзор одобрили законопроект о штрафах для родителей, чьи дети в возрасте до 16 лет употребляют табачную и никотинсодержащую продукцию, сообщает «Интерфакс».

Правительство напомнило о схожем законопроекте, который находится на рассмотрении в Госдуме. Этот проект закона предполагает увеличение размера штрафов по статье 14.53 КоАП. Он был внесен депутатами от ЛДПР во главе с председателем Леонидом Слуцким и поддержан правительством России при условии доработки с учетом замечаний.

Законопроект о штрафах подготовлен главой комитета Госдумы по молодежной политике Артемом Метелевым. Проект предлагает ввести новую меру ответственности «в связи с тотальным курением вейпов в школах и массовыми жалобами учителей и здоровых детей».

Метелев пояснил, что в статье 20.22 КоАП РФ уже есть штраф для родителей за распитие детьми алкоголя и употребление наркотиков. Теперь он предлагает распространить эту статью и на случаи курения и повысить административный штраф в 2,5 раза. Сейчас штраф составляет от 1,5 до 2 тысяч рублей.

Также инициатива Метелева предлагает повысить штраф за курение в неположенных местах, включая вейпы, от трех до пяти тысяч (сейчас от 500 до тысячи рублей); а за курение на детской площадке — от пяти до семи тысяч (сейчас от двух до трех тысяч рублей).

Напомним, Минздрав выступил с инициативой отнести к информации, не составляющей коммерческую тайну, данные о наличии и количестве в составе табачной продукции ингредиентов, которые могут вызывать никотиновую зависимость или оказывать токсическое воздействие на организм.