Встреча Путина с Эрдоганом, приостановка участия РФ в ОБСЕ, новый глава Волжско-Камского заповедника
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 3 июля.
- Сегодня в Татарстане представили нового директора Волжско-Камского заповедника — Яна Мурзаханова. Ранее он возглавлял ФГБУ «Государственный заповедник «Белогорье» в Белгородской области.
- Парламентарии России приняли решение приостановить участие делегации Федерального собрания РФ в работе ПА ОБСЕ. В заявлении отмечается, что, «несмотря на неоднократные обращения и предложения российской делегации, приоритеты руководства ПА ОБСЕ свидетельствуют о том, что эта площадка используется в качестве политизированного инструмента для реализации антироссийского курса».
- На встрече с Владимиром Путиным в Астане президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью Анкары и Москвы является удвоение объема двусторонней торговли. Также, по словам турецкого лидера, Анкара намерена развивать сотрудничество с Москвой в сфере туризма.
- Российско-китайские отношения, которые строятся на принципах равноправия и взаимного уважения, переживают сейчас наилучший период в своей истории. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.
- Французский журналист Лоран Винатье* признал свою вину в незаконном сборе сведений о военной деятельности России. В ходе расследования было установлено, что обвиняемый в течение нескольких лет не выполнял обязанности, предусмотренные законодательством об иностранных агентах, и в нарушение закона собирал информацию о военной и военно-технической деятельности России.
- По итогам 2023 года доля стран БРИКС в мировом валовом внутреннем продукте по паритету покупательной способности составила 35,7%. Это рекордный показатель для объединения. В то же время удельный вес экономик «Большой семерки» сократился до 29%.
- На чемпионате Европы по футболу определились участники 1/4 финала. Последний матч 1/8 финала прошел вчера между сборными Турции и Австрии. Турция обеспечила себе выход дальше по сетке турнира.
- Министерство внутренних дел России разработало законопроект, который предполагает наделить ФСБ и МИД полномочиями по изъятию паспортов. Как сообщила замначальника Управления паспортной и регистрационной работы ГУВМ МВД России Екатерина Сизова, нововведение направлено на предотвращение неверного толкования или двусмысленности нормы, содержащейся в ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».
- Сегодня в Алжире скончался чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Алжирской Народной Демократической Республике Валерьян Шуваев. Шуваев начал дипломатическую карьеру в 1977 году.
- Футбольный клуб «Рубин» покинули Михаил Костюков и Леон Мусаев. Контракт между Костюковым и клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Мусаев переходит в московскую «Родину».
- Совет Федерации одобрил поправки в закон «О страховых пенсиях». Теперь работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию и выплату к ней в размере, установленном на 31 декабря 2024 года. При этом недополученные средства учитываться не будут.
- Сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с генеральным консулом Социалистической Республики Вьетнам Динь Ван Донгом. Встреча состоялась в Доме правительства республики.
- Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила предупреждения операторам МТС, «Мегафон» и «Билайн» относительно взимания дополнительной платы с абонентов на территории Крыма и Севастополя. ФАС напомнила, что с 1 января 2024 года для операторов связи были созданы экономические условия, позволяющие предоставлять услуги связи своим абонентам на территории Республики Крым и города Севастополя без дополнительной платы на уровне домашнего региона.
Ключевые события 861-го дня специальной военной операции на Украине
- Средствами противовоздушной обороны сбито три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 39 беспилотных летательных аппаратов.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 625 самолетов, 277 вертолетов, 27 160 беспилотных летательных аппаратов, 537 зенитных ракетных комплексов, 16 490 танков и других боевых бронированных машин, 1 363 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11 272 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 23 289 единиц специальной военной автомобильной техники.
Елизавета Пуншева
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.
Справка
*Признан иностранным агентом на территории России