Леон Мусаев покинул казанский «Рубин» и продолжит свою карьеру в московской «Родине»

Фото: Динар Фатыхов

Полузащитник казанского «Рубина» Леон Мусаев перешел в московскую «Родину», сообщила пресс-служба клуба.

Отметим, что агент Мусаева ранее рассказал «Спорт-Экспрессу» о планах российского футболиста.

— По Леону Мусаеву мы в данный момент обсуждаем вероятность его полноценного перехода в футбольный клуб «Родина». Приняли для себя такое решение. На данный момент в «Рубине», скорее всего, Леон не получит шанса. Есть большая заинтересованность со стороны «Родины». Леон не прочь продолжить карьеру именно в этом клубе, поэтому мы в данный момент ведем с ними переговоры, — отметил агент Василий Голян.

Сегодня стало известно, что «Рубин» покинул Михаил Костюков. Контракт между игроком и клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.