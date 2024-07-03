Совет Федерации одобрил закон о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам

Фото: Динар Фатыхов

Совет Федерации одобрил поправки в закон «О страховых пенсиях». Теперь работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию и выплату к ней в размере, установленном на 31 декабря 2024 года. При этом недополученные средства учитываться не будут.

Ранее пенсии работающих пенсионеров не индексировались с 2016 года.



— Выплаты работающим пенсионерам будут рассчитываться исходя из потенциального размера пенсии, которую человек получал бы с учетом всех индексаций с 2016 года. Индексацию за период с 2016 по 2024 год включат в пенсию работающих пенсионеров после завершения ими трудовой деятельности, — рассказал ТАСС замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

В качестве примера Исаев привел следующее: если пенсионер с 2016 года получает пенсию в размере 20 тыс. рублей, а в 2025 году после увольнения с работы с учетом предыдущих индексаций размер его пенсии составил около 30 тыс. рублей, то после повторного выхода на работу размер его пенсии останется на уровне 30 тыс. рублей.

Напомним, что о планах возобновить индексации пенсий рабочим пенсионерам в начале июня заявил Владимир Путин. В рамках своего выступления на ПМЭФ он поручил Госдуме проработать данную задачу. По итогу 25 июня законопроект приняли в первом чтении.